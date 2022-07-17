https://ria.ru/20220717/oae-1803024763.html

ОАЭ создали фонд для развития космических технологий

ОАЭ создали фонд для развития космических технологий - РИА Новости, 17.07.2022

ОАЭ создали фонд для развития космических технологий

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) создали фонд для поддержки развития космических технологий, вложив в него три миллиарда дирхамов (более 815... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:00

2022-07-17T12:00

2022-07-17T12:00

хаззаа аль-мансури

оаэ

марс

луна

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788510072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf32abee36816e419c27916d45f657c4.jpg

ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) создали фонд для поддержки развития космических технологий, вложив в него три миллиарда дирхамов (более 815 миллионов долларов), сообщил в воскресенье в Twitter президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян."Создаем национальный фонд поддержки космической отрасли с капиталом в три миллиарда дирхамов и запускаем национальную программу разработки современных радиолокационных спутников под маркой "Сирб". ОАЭ продолжают работу по поиску инновационных решений для экологически устойчивого развития и подготовят свои национальные кадры в этом жизненно важном секторе", - отметил президент.В сентябре 2019 года ОАЭ отправили в космос первого космонавта из этой страны Хаззаа аль-Мансури, он стал первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. В настоящее время они занимаются подготовкой еще нескольких космонавтов, в том числе выбранной в отряд первой арабской женщины-претендентки на полет в космос Нуры аль-Матруши.В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", которая 9 февраля вышла на орбиту этой планеты. В этом году они планируют запуск лунного модуля для исследования ранее не изученных районов Луны.

https://ria.ru/20220713/oae-1802289275.html

https://ria.ru/20220705/oae-1800504183.html

оаэ

марс

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хаззаа аль-мансури, оаэ, марс, луна, международная космическая станция (мкс)