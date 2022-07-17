https://ria.ru/20220717/oae-1803024763.html
ОАЭ создали фонд для развития космических технологий
ОАЭ создали фонд для развития космических технологий - РИА Новости, 17.07.2022
ОАЭ создали фонд для развития космических технологий
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) создали фонд для поддержки развития космических технологий, вложив в него три миллиарда дирхамов (более 815... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:00
2022-07-17T12:00
2022-07-17T12:00
хаззаа аль-мансури
оаэ
марс
луна
международная космическая станция (мкс)
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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) создали фонд для поддержки развития космических технологий, вложив в него три миллиарда дирхамов (более 815 миллионов долларов), сообщил в воскресенье в Twitter президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян."Создаем национальный фонд поддержки космической отрасли с капиталом в три миллиарда дирхамов и запускаем национальную программу разработки современных радиолокационных спутников под маркой "Сирб". ОАЭ продолжают работу по поиску инновационных решений для экологически устойчивого развития и подготовят свои национальные кадры в этом жизненно важном секторе", - отметил президент.В сентябре 2019 года ОАЭ отправили в космос первого космонавта из этой страны Хаззаа аль-Мансури, он стал первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. В настоящее время они занимаются подготовкой еще нескольких космонавтов, в том числе выбранной в отряд первой арабской женщины-претендентки на полет в космос Нуры аль-Матруши.В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", которая 9 февраля вышла на орбиту этой планеты. В этом году они планируют запуск лунного модуля для исследования ранее не изученных районов Луны.
https://ria.ru/20220713/oae-1802289275.html
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хаззаа аль-мансури, оаэ, марс, луна, международная космическая станция (мкс)
ОАЭ создали фонд для развития космических технологий
Президент ОАЭ Аль Нахайян заявил о создании фонда для развития космических технологий