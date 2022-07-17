https://ria.ru/20220717/neft-1802995025.html

Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri

Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri - РИА Новости, 17.07.2022

Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri

Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в беседе с... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T04:00

2022-07-17T04:00

2022-07-17T15:43

россия

сша

эр-рияд (город)

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

хоссейн руйоран

саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в беседе с Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.Накануне американский лидер нанес визит в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.Он напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802942827.html

россия

сша

эр-рияд (город)

саудовская аравия

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россия, сша, эр-рияд (город), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), хоссейн руйоран, саудовская аравия, в мире