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Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri - РИА Новости, 17.07.2022
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Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri
Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri - РИА Новости, 17.07.2022
Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri
Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в беседе с... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T04:00
2022-07-17T15:43
россия
сша
эр-рияд (город)
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
хоссейн руйоран
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в беседе с Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.Накануне американский лидер нанес визит в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.Он напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html
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россия
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эр-рияд (город)
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россия, сша, эр-рияд (город), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), хоссейн руйоран, саудовская аравия, в мире
04:00 17.07.2022 (обновлено: 15:43 17.07.2022)
 
Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri

Hamshahri: Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией, вопреки просьбам Байдена

© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Fotolia / Swisshippo
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в беседе с Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.
Накануне американский лидер нанес визит в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 02:59
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.

"Сейчас вопрос в следующем: а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит", — сказал эксперт.

Он напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.

"Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду", — указал Руйоран.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 15:44
СМИ: Саудовский принц после обвинений Байдена припомнил ему просчеты США
 
РоссияСШАЭр-Рияд (город)Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Хоссейн РуйоранСаудовская АравияВ мире
 
 
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