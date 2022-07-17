04:00 17.07.2022 (обновлено: 15:43 17.07.2022)
Саудовская Аравия не выполнит просьбы Байдена по России, пишет Hamshahri
Hamshahri: Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией, вопреки просьбам Байдена
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в беседе с Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.
Накануне американский лидер нанес визит в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.
По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.
"Сейчас вопрос в следующем: а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит", — сказал эксперт.
Он напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.
"Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду", — указал Руйоран.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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