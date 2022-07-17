https://ria.ru/20220717/nato-1803090482.html

Эксперт из США назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Эксперт из США назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО - РИА Новости, 18.07.2022

Эксперт из США назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для НАТО,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-17T21:23

2022-07-17T21:23

2022-07-18T01:05

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россия

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вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

джо байден

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для НАТО, считает американский эксперт Джек Бакби. Его цитирует 19Fortyfive.По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon — лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО — позитивный результат для России и "печальное известие" для Украины и Североатлантического альянса.Как напомнил Бакби, на прошлой неделе США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, еще четыре планируют поставить в ближайшем будущем.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Ранее глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802087155.html

https://ria.ru/20220712/vsu-1802060462.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, джо байден