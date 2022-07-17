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Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины - РИА Новости, 17.07.2022
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Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины
Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины - РИА Новости, 17.07.2022
Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поинтересовался у президента США Джо Байдена ходом расследования убийства в Израиле журналистки телеканала РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T00:56
2022-07-17T01:05
в мире
саудовская аравия
израиль
стамбул
оон
палестина
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ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поинтересовался у президента США Джо Байдена ходом расследования убийства в Израиле журналистки телеканала "Аль-Джазира" с американским гражданством Ширин Абу Акле, когда Байден напомнил ему об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил саудовский высокопоставленный источник телеканалу Al Arabia.Байден 15-16 июля побывал с визитом в Саудовской Аравии во время своего первого ближневосточного турне.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.В начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что там не было никаких перестрелок.Позже генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих израильской армии. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека настаивали на реальном уголовном расследовании и привлечении виновных к ответственности.
https://ria.ru/20220717/sotrudnichestvo-1802991756.html
https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html
саудовская аравия
израиль
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палестина
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в мире, саудовская аравия, израиль, стамбул, оон, палестина
00:56 17.07.2022 (обновлено: 01:05 17.07.2022)
 
Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины

Саудовский кронпринц на встрече с Байденом поднял тему убийства журналистки из Палестины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поинтересовался у президента США Джо Байдена ходом расследования убийства в Израиле журналистки телеканала "Аль-Джазира" с американским гражданством Ширин Абу Акле, когда Байден напомнил ему об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил саудовский высокопоставленный источник телеканалу Al Arabia.
"Наследный принц упомянул про убийство палестинской журналистки Абу Акле и спросил, какие меры предприняли для расследования США и остальные страны", — передал источник содержание разговора.
Байден 15-16 июля побывал с визитом в Саудовской Аравии во время своего первого ближневосточного турне.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
00:59
В Белом доме считают, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией
В начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что там не было никаких перестрелок.
Позже генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих израильской армии. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека настаивали на реальном уголовном расследовании и привлечении виновных к ответственности.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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