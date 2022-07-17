https://ria.ru/20220717/nato-1802991622.html

Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины

Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины - РИА Новости, 17.07.2022

Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поинтересовался у президента США Джо Байдена ходом расследования убийства в Израиле журналистки телеканала РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T00:56

2022-07-17T00:56

2022-07-17T01:05

в мире

саудовская аравия

израиль

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ДОХА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поинтересовался у президента США Джо Байдена ходом расследования убийства в Израиле журналистки телеканала "Аль-Джазира" с американским гражданством Ширин Абу Акле, когда Байден напомнил ему об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил саудовский высокопоставленный источник телеканалу Al Arabia.Байден 15-16 июля побывал с визитом в Саудовской Аравии во время своего первого ближневосточного турне.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.В начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что там не было никаких перестрелок.Позже генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих израильской армии. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека настаивали на реальном уголовном расследовании и привлечении виновных к ответственности.

https://ria.ru/20220717/sotrudnichestvo-1802991756.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

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в мире, саудовская аравия, израиль, стамбул, оон, палестина