https://ria.ru/20220717/moldaviya-1803040231.html

В Гагаузии не видят преимуществ от статуса кандидата в ЕС для Молдавии

В Гагаузии не видят преимуществ от статуса кандидата в ЕС для Молдавии - РИА Новости, 17.07.2022

В Гагаузии не видят преимуществ от статуса кандидата в ЕС для Молдавии

Молдавия не получит никаких преимуществ от полученного статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, напротив, она может окончательно потерять свою... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:19

2022-07-17T14:19

2022-07-17T14:19

в мире

молдавия

гагаузия

европа

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нато

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Молдавия не получит никаких преимуществ от полученного статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, напротив, она может окончательно потерять свою государственность, заявил РИА Новости общественный деятель Гагаузской автономии Юрий Новак.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.В июне лидеры Евросоюза на саммите предоставили Молдавии статус кандидата для начала переговоров о вступлении в сообщество. После этого общественность и депутаты в Гагаузской автономии выступили с критикой, заявив, что решения принимались непрозрачно."Если бы не события в юго-восточной Европе, то ни за что не видать было действующей власти Молдавии кандидатства на вступление в ЕС. В Кишиневе сколько угодно могут рассказывать сказки про евроинтеграцию, но какой план вынашивает пропрезидентская правящая партия на самом деле — вот главный вопрос. Все прекрасно понимают, что Молдавию как суверенное государство никто в ЕС и в НАТО не ждет", - считает Новак.Эксперт заявил, что жители Гагаузии всегда выступали за сохранение государственности Молдавии, именно поэтому в автономии никогда не было представительств партий, ратующих за объединение с Румынией. По мнению общественного деятеля, угроза потери суверенитета сейчас есть, но гагаузы готовы его отстаивать."Вступление Молдавии в ЕС и НАТО возможно только через вхождение в состав Румынии. А это означает потерю государственности. Без сомнения, люди будут против такого сценария, за исключением маргинальных и радикально настроенных групп. Да, мы стали кандидатом на вступление в ЕС, но это не значит, что нас кто-то собирается принимать в ЕС. Мы всегда готовы защищать суверенитет Молдавии", - сказал Новак.Эксперт подчеркнул, что центральные власти, отказавшись выбрать позицию гибкости во внешней политике страны, не смогли обеспечить европейский уровень доходов населения, "обрушив на самую бедную страну в Европе лишь европейские цены"."С ростом цен не наблюдается повышения зарплат, пенсий и других социальных выплат, следовательно, запасы населения стремительно истощаются и с каждым днем мы становимся беднее", - отметил Новак.Ранее в Комрате (столица автономии) начались протесты, сотни автомобилистов выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Манифестанты обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.

https://ria.ru/20220715/dodon-1802838907.html

https://ria.ru/20220710/miting-1801544514.html

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в мире, молдавия, гагаузия, европа, евросоюз, нато, таможенный союз