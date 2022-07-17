16:47 17.07.2022 (обновлено: 17:24 17.07.2022)
В Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен
В трех населенных пунктах Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. В трех населенных пунктах Гагаузской автономии Молдавии в воскресенье прошли митинги против роста цен на продукты питания, энергоносители и топливо, сообщает корреспондент РИА Новости.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила ответственность на правительство и правящую партию "Действие и солидарность".
Акции в воскресенье были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. В столице автономии – Комрате, митинг прошел на площади перед зданием Исполнительного комитета. Манифестанты держали государственные флаги Молдавии и Гагаузии. Они скандировали "Правительство в отставку!", "Долой Майю Санду!" "Нет росту цен!", "Россия!"
"Мы сегодня собрались в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах для того, чтобы быть услышанными. Правительство, партия "Действие и солидарность", президент Майя Санду не выполнили своих предвыборных обещаний. Уровень жизни в стране в целом и в Гагаузии ухудшилась – хорошие времена не настали", - заявил на митинге депутат Народного собрания Григорий Дюльгер.
"Не нужно слепо исполнять указания европейских кураторов. Россия – наш очень важный стратегический партнер. Майя Санду обязана инициировать переговоры с "Газпромом", чтобы перезаключить контракт, - это требование мы включили в резолюцию митинга", - заявил мэр Комрата Сергей Анастасов.
Также в документ включили требование по отставке правительства Натальи Гаврилицы. Организаторы акции обязались донести позицию жителей автономии президенту и парламенту республики.
Ранее в Комрате прошли протесты автомобилистов, которые выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Они также обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Манифестанты отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.