Рейтинг@Mail.ru
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803104949.html
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна - РИА Новости, 17.07.2022
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна
МЧС Армении получило в воскресенье сообщение о минировании особняка первого президента страны Левона Тер-Петросяна на Цицернакабердском шоссе в Ереване, в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:59
2022-07-17T23:59
в мире
левон тер-петросян
армения
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349775_0:0:1766:994_1920x0_80_0_0_78cc716cdadcea78fc6cf4eb3925a807.jpg
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. МЧС Армении получило в воскресенье сообщение о минировании особняка первого президента страны Левона Тер-Петросяна на Цицернакабердском шоссе в Ереване, в результате проверки взрывное устройство не обнаружено, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что на место выехали кинологи центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, а также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.Первый президент постсоветской Армении Левон Тер-Петросян занимал пост главы государства с 1991 по 1998 годы.
https://ria.ru/20220611/protest-1794795180.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349775_86:0:1766:1260_1920x0_80_0_0_7e7e8629be1361f9deb884d98d85e441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, левон тер-петросян, армения, происшествия
23:59 17.07.2022
 
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна

МЧС Армении назвало сообщение о минировании дома экс-президента Тер-Петросяна ложным

© РИА Новости / Мхитар Хачатрян / Перейти в фотобанкЛевон Тер-Петросян
Левон Тер-Петросян - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Мхитар Хачатрян
Перейти в фотобанк
Левон Тер-Петросян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. МЧС Армении получило в воскресенье сообщение о минировании особняка первого президента страны Левона Тер-Петросяна на Цицернакабердском шоссе в Ереване, в результате проверки взрывное устройство не обнаружено, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Семнадцатого июля в 20.52 (19.52 мск) на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что в одном из домов на Цицернакабердском шоссе заложена бомба", - говорится в сообщении на сайте МЧС.
Отмечается, что на место выехали кинологи центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, а также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.
"В результате проверки ничего опасного обнаружено не было", - отмечается в сообщении.
Первый президент постсоветской Армении Левон Тер-Петросян занимал пост главы государства с 1991 по 1998 годы.
Участники акции протеста в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 18:50
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана
 
В миреЛевон Тер-ПетросянАрменияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала