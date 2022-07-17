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Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна - РИА Новости, 17.07.2022
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна
МЧС Армении получило в воскресенье сообщение о минировании особняка первого президента страны Левона Тер-Петросяна на Цицернакабердском шоссе в Ереване, в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:59
2022-07-17T23:59
2022-07-17T23:59
в мире
левон тер-петросян
армения
происшествия
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ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. МЧС Армении получило в воскресенье сообщение о минировании особняка первого президента страны Левона Тер-Петросяна на Цицернакабердском шоссе в Ереване, в результате проверки взрывное устройство не обнаружено, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что на место выехали кинологи центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, а также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.Первый президент постсоветской Армении Левон Тер-Петросян занимал пост главы государства с 1991 по 1998 годы.
https://ria.ru/20220611/protest-1794795180.html
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в мире, левон тер-петросян, армения, происшествия
Инкогнито сообщил о минировании дома экс-президента Армении Тер-Петросяна
МЧС Армении назвало сообщение о минировании дома экс-президента Тер-Петросяна ложным