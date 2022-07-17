https://ria.ru/20220717/medvedev-1803048500.html

Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев

Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022

Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев

Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, это в какой-то момент осознают те, кто даёт киевскому режиму деньги и оружие, заявил... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:41

2022-07-17T15:41

2022-07-17T16:19

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

европа

киев

дмитрий медведев

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, это в какой-то момент осознают те, кто даёт киевскому режиму деньги и оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Можете не сомневаться, цели этой операции - они будут достигнуты. Они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией, со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны. Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливают этот режим, кто даёт деньги, поставляет военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это не в интересах Европы в целом", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.Он выразил надежду на то, что европейские лидеры однажды осознают это, как и те, кто принимают решения в Киеве, хотя надежда на это довольно слабая".Говоря о сроках спецоперации, Медведев отметил, что "такие действия не носят моментального характера"."Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца, они безусловно приведут к краху существующего политического режима. Несмотря на то, что они пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам - имею в виду нападение на Крым и так далее", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html

https://ria.ru/20220717/ukraina-1803046826.html

россия

украина

европа

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, украина, европа, киев, дмитрий медведев