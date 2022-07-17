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Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803048500.html
Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев
Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев
Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, это в какой-то момент осознают те, кто даёт киевскому режиму деньги и оружие, заявил... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:41
2022-07-17T16:19
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
европа
киев
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, это в какой-то момент осознают те, кто даёт киевскому режиму деньги и оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Можете не сомневаться, цели этой операции - они будут достигнуты. Они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией, со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны. Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливают этот режим, кто даёт деньги, поставляет военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это не в интересах Европы в целом", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.Он выразил надежду на то, что европейские лидеры однажды осознают это, как и те, кто принимают решения в Киеве, хотя надежда на это довольно слабая".Говоря о сроках спецоперации, Медведев отметил, что "такие действия не носят моментального характера"."Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца, они безусловно приведут к краху существующего политического режима. Несмотря на то, что они пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам - имею в виду нападение на Крым и так далее", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html
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россия, в мире, украина, европа, киев, дмитрий медведев
15:41 17.07.2022 (обновлено: 16:19 17.07.2022)
 
Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведева: цели спецоперации будут достигнуты

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, это в какой-то момент осознают те, кто даёт киевскому режиму деньги и оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Можете не сомневаться, цели этой операции - они будут достигнуты. Они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией, со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны. Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливают этот режим, кто даёт деньги, поставляет военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это не в интересах Европы в целом", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:34
Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день
Он выразил надежду на то, что европейские лидеры однажды осознают это, как и те, кто принимают решения в Киеве, хотя надежда на это довольно слабая".
Говоря о сроках спецоперации, Медведев отметил, что "такие действия не носят моментального характера".
"Есть определенные планы того, каким образом разворачиваются подобные операции. В настоящий момент ЛНР уже освобождена от националистов, от профашистских сил, которые в определённый период захватили там власть... В другой части специальная операция продолжается. Действительно, там наши ребята, так же, как это и было 80 лет назад, сражаются за нашу Родину", - сказал Медведев.
"Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца, они безусловно приведут к краху существующего политического режима. Несмотря на то, что они пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам - имею в виду нападение на Крым и так далее", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:26Специальная военная операция на Украине
Украинцы для России не враги, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаЕвропаКиевДмитрий Медведев
 
 
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