15:41 17.07.2022 (обновлено: 16:19 17.07.2022)
Цели спецоперации будут достигнуты, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведева: цели спецоперации будут достигнуты
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, это в какой-то момент осознают те, кто даёт киевскому режиму деньги и оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Можете не сомневаться, цели этой операции - они будут достигнуты. Они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией, со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны. Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливают этот режим, кто даёт деньги, поставляет военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это не в интересах Европы в целом", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.
Он выразил надежду на то, что европейские лидеры однажды осознают это, как и те, кто принимают решения в Киеве, хотя надежда на это довольно слабая".
Говоря о сроках спецоперации, Медведев отметил, что "такие действия не носят моментального характера".
"Есть определенные планы того, каким образом разворачиваются подобные операции. В настоящий момент ЛНР уже освобождена от националистов, от профашистских сил, которые в определённый период захватили там власть... В другой части специальная операция продолжается. Действительно, там наши ребята, так же, как это и было 80 лет назад, сражаются за нашу Родину", - сказал Медведев.
"Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца, они безусловно приведут к краху существующего политического режима. Несмотря на то, что они пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам - имею в виду нападение на Крым и так далее", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.