15:34 17.07.2022 (обновлено: 17:16 17.07.2022)
Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день
Зампред Совбеза Медведев предупредил Украину о Судном дне в случае нападения на Крым
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде рассказал, что Украину в случае нападения на Крым ждет Судный день.
"Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно".
Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".