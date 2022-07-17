https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html

Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день

Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день - РИА Новости, 17.07.2022

Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде рассказал, что Украину в случае нападения на Крым ждет РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:34

2022-07-17T15:34

2022-07-17T17:16

дмитрий медведев

в мире

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ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде рассказал, что Украину в случае нападения на Крым ждет Судный день.Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".

https://ria.ru/20220717/ukraina-1803046826.html

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дмитрий медведев, в мире