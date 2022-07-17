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Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день - РИА Новости, 17.07.2022
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Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день
Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день - РИА Новости, 17.07.2022
Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде рассказал, что Украину в случае нападения на Крым ждет РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:34
2022-07-17T17:16
дмитрий медведев
в мире
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ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде рассказал, что Украину в случае нападения на Крым ждет Судный день.Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".
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дмитрий медведев, в мире
15:34 17.07.2022 (обновлено: 17:16 17.07.2022)
 
Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день

Зампред Совбеза Медведев предупредил Украину о Судном дне в случае нападения на Крым

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде рассказал, что Украину в случае нападения на Крым ждет Судный день.

"Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности России
Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".
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