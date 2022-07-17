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Россия должна быть сильной, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
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Россия должна быть сильной, заявил Медведев
Россия должна быть сильной, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Россия должна быть сильной, заявил Медведев
Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее, заявил замруководителя Совбеза России... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:08
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в мире
россия
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Это просто повод для того, чтобы нам вместе трудиться. Для того, чтобы наша страна была сильной. Чтобы никто даже и подумать не мог о том, чтобы предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашего государства", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.Медведев напомнил о военных вооружениях ряда стран, которые наведены на Россию."Россия не может к этому относиться равнодушно. Как бы мы ни пытались выстраивать отношения, дружить, жизнь есть жизнь…Текущая ситуация это показывает. Если не даешь сдачи, если игнорируешь такие угрозы, это заканчивается очень плохо", - сказал он.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803045076.html
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в мире, россия, дмитрий медведев
15:08 17.07.2022 (обновлено: 15:36 17.07.2022)
 
Россия должна быть сильной, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Россия должна быть сильной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Это просто повод для того, чтобы нам вместе трудиться. Для того, чтобы наша страна была сильной. Чтобы никто даже и подумать не мог о том, чтобы предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашего государства", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:10
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев
Медведев напомнил о военных вооружениях ряда стран, которые наведены на Россию.
"Россия не может к этому относиться равнодушно. Как бы мы ни пытались выстраивать отношения, дружить, жизнь есть жизнь…Текущая ситуация это показывает. Если не даешь сдачи, если игнорируешь такие угрозы, это заканчивается очень плохо", - сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:34
Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день
 
В миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
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