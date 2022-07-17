https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044754.html
Россия должна быть сильной, заявил Медведев
Россия должна быть сильной, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Россия должна быть сильной, заявил Медведев
Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее, заявил замруководителя Совбеза России... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:08
2022-07-17T15:08
2022-07-17T15:36
в мире
россия
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Это просто повод для того, чтобы нам вместе трудиться. Для того, чтобы наша страна была сильной. Чтобы никто даже и подумать не мог о том, чтобы предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашего государства", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.Медведев напомнил о военных вооружениях ряда стран, которые наведены на Россию."Россия не может к этому относиться равнодушно. Как бы мы ни пытались выстраивать отношения, дружить, жизнь есть жизнь…Текущая ситуация это показывает. Если не даешь сдачи, если игнорируешь такие угрозы, это заканчивается очень плохо", - сказал он.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803045076.html
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев
15:08 17.07.2022 (обновлено: 15:36 17.07.2022)
Россия должна быть сильной, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Россия должна быть сильной