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Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане - РИА Новости, 17.07.2022
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Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане
Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане - РИА Новости, 17.07.2022
Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, возложил венок в Зале воинской славы, цветы к могиле Маршала... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:06
2022-07-17T13:14
общество
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, возложил венок в Зале воинской славы, цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина - мать зовет!", ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
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общество, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), дмитрий медведев
13:06 17.07.2022 (обновлено: 13:14 17.07.2022)
 
Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане

Медведев в день 80-летия начала Сталинградской битвы возложил цветы на Мамаевом кургане

© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, возложил венок в Зале воинской славы, цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина - мать зовет!", ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
11:01
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвыДвести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
 
ОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Сталинградская битва (1942-1943)Дмитрий Медведев
 
 
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