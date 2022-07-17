https://ria.ru/20220717/medvedev-1803032693.html

Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане

Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане - РИА Новости, 17.07.2022

Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, возложил венок в Зале воинской славы, цветы к могиле Маршала... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:06

2022-07-17T13:06

2022-07-17T13:14

общество

великая отечественная война (1941-1945)

сталинградская битва (1942-1943)

дмитрий медведев

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ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, возложил венок в Зале воинской славы, цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина - мать зовет!", ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.

https://ria.ru/20220717/stalingradskayabitva-1803019057.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), дмитрий медведев