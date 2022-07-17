13:06 17.07.2022 (обновлено: 13:14 17.07.2022)
Медведев возложил цветы на Мамаевом кургане
Медведев в день 80-летия начала Сталинградской битвы возложил цветы на Мамаевом кургане
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, возложил венок в Зале воинской славы, цветы к могиле Маршала Советского Союза Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина - мать зовет!", ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.