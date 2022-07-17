https://ria.ru/20220717/mariupol-1803030977.html

В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники

В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники - РИА Новости, 17.07.2022

В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники

Выставка трофейной военной техники впервые представлена в центральном парке Мариуполя. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:49

2022-07-17T12:49

2022-07-17T16:12

в мире

ильич (илья прусикин)

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

javelin (птрк)

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МАРИУПОЛЬ 17 июл - РИА Новости. Выставка трофейной военной техники впервые представлена в центральном парке Мариуполя."Здесь представлены трофеи, которые вывезены после взятия штурмом завода Ильича, завода "Азовсталь", - рассказал корреспондентам комбат Владимир.Он пояснил, что вся трофейная техника восстанавливается и большая ее часть находится на передовой, выполняя боевые задачи."Тут представлено очень мало единиц, на самом деле их на много больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах", - отметил он.Натовское вооружение представлено в виде стрелкового и ручного противотанкового оружия. "В основном мы тут встречали Javelin, LAW, NLAW, винтовки, винтовки снайперские, автоматы М16, пистолеты... Все это сдано и обследуется профессионалами", - добавил комбат.

https://ria.ru/20220713/mariupol-1802265396.html

https://ria.ru/20220711/poezd-1801629155.html

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Выставка трофейной военной техники в центральном парке Мариуполя В центральном парке Мариуполя впервые открылась выставка трофейной военной техники 2022-07-17T12:49 true PT1M26S

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в мире, ильич (илья прусикин), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), javelin (птрк)