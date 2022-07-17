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В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники - РИА Новости, 17.07.2022
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В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники
В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники - РИА Новости, 17.07.2022
В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники
Выставка трофейной военной техники впервые представлена в центральном парке Мариуполя. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:49
2022-07-17T16:12
в мире
ильич (илья прусикин)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
javelin (птрк)
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МАРИУПОЛЬ 17 июл - РИА Новости. Выставка трофейной военной техники впервые представлена в центральном парке Мариуполя."Здесь представлены трофеи, которые вывезены после взятия штурмом завода Ильича, завода "Азовсталь", - рассказал корреспондентам комбат Владимир.Он пояснил, что вся трофейная техника восстанавливается и большая ее часть находится на передовой, выполняя боевые задачи."Тут представлено очень мало единиц, на самом деле их на много больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах", - отметил он.Натовское вооружение представлено в виде стрелкового и ручного противотанкового оружия. "В основном мы тут встречали Javelin, LAW, NLAW, винтовки, винтовки снайперские, автоматы М16, пистолеты... Все это сдано и обследуется профессионалами", - добавил комбат.
https://ria.ru/20220713/mariupol-1802265396.html
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Выставка трофейной военной техники в центральном парке Мариуполя
В центральном парке Мариуполя впервые открылась выставка трофейной военной техники
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в мире, ильич (илья прусикин), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), javelin (птрк)
12:49 17.07.2022 (обновлено: 16:12 17.07.2022)
 
В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники

В центральном парке Мариуполя открыли выставку трофейной военной техники

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ 17 июл - РИА Новости. Выставка трофейной военной техники впервые представлена в центральном парке Мариуполя.
"Здесь представлены трофеи, которые вывезены после взятия штурмом завода Ильича, завода "Азовсталь", - рассказал корреспондентам комбат Владимир.
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Он пояснил, что вся трофейная техника восстанавливается и большая ее часть находится на передовой, выполняя боевые задачи.
"Тут представлено очень мало единиц, на самом деле их на много больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах", - отметил он.
Натовское вооружение представлено в виде стрелкового и ручного противотанкового оружия. "В основном мы тут встречали Javelin, LAW, NLAW, винтовки, винтовки снайперские, автоматы М16, пистолеты... Все это сдано и обследуется профессионалами", - добавил комбат.
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В миреИльич (Илья Прусикин)Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Javelin (ПТРК)
 
 
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