https://ria.ru/20220717/mariupol-1803030977.html
В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники
В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники - РИА Новости, 17.07.2022
В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники
Выставка трофейной военной техники впервые представлена в центральном парке Мариуполя. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:49
2022-07-17T12:49
2022-07-17T16:12
в мире
ильич (илья прусикин)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803035166_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_76f649e13531e91a65af4f94703c7806.jpg
МАРИУПОЛЬ 17 июл - РИА Новости. Выставка трофейной военной техники впервые представлена в центральном парке Мариуполя."Здесь представлены трофеи, которые вывезены после взятия штурмом завода Ильича, завода "Азовсталь", - рассказал корреспондентам комбат Владимир.Он пояснил, что вся трофейная техника восстанавливается и большая ее часть находится на передовой, выполняя боевые задачи."Тут представлено очень мало единиц, на самом деле их на много больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах", - отметил он.Натовское вооружение представлено в виде стрелкового и ручного противотанкового оружия. "В основном мы тут встречали Javelin, LAW, NLAW, винтовки, винтовки снайперские, автоматы М16, пистолеты... Все это сдано и обследуется профессионалами", - добавил комбат.
https://ria.ru/20220713/mariupol-1802265396.html
https://ria.ru/20220711/poezd-1801629155.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803035166_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_82605113d74497f9bc3da065c1c8ed27.jpg
Выставка трофейной военной техники в центральном парке Мариуполя
В центральном парке Мариуполя впервые открылась выставка трофейной военной техники
2022-07-17T12:49
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ильич (илья прусикин), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), javelin (птрк)
12:49 17.07.2022 (обновлено: 16:12 17.07.2022)
В Мариуполе открыли выставку трофейной военной техники
В центральном парке Мариуполя открыли выставку трофейной военной техники