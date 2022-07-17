https://ria.ru/20220717/marburg-1803085743.html

В Гане подтвердили два случая заражения лихорадкой Марбург

В Гане подтвердили два случая заражения лихорадкой Марбург - РИА Новости, 17.07.2022

В Гане подтвердили два случая заражения лихорадкой Марбург

Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T20:56

2022-07-17T20:56

2022-07-17T20:56

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о двух случаях подозрения на заражение лихорадкой Марбург в стране."После сообщения о предварительном обнаружении двух случаев заболевания вирусом Марбург... 7 июля, Служба здравоохранения Ганы объявляет, что дальнейшее тестирование... подтвердило результаты", - говорится в заявлении в Twitter службы здравоохранения.Отмечается, что двое зараженных и 98 человек, контактировавших с ними, находятся на карантине.Вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как добавили в ВОЗ, на данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.

https://ria.ru/20220716/rumyniya-1802955063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гана, воз