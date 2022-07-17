https://ria.ru/20220717/marburg-1803085743.html
В Гане подтвердили два случая заражения лихорадкой Марбург
В Гане подтвердили два случая заражения лихорадкой Марбург - РИА Новости, 17.07.2022
В Гане подтвердили два случая заражения лихорадкой Марбург
Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T20:56
2022-07-17T20:56
2022-07-17T20:56
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о двух случаях подозрения на заражение лихорадкой Марбург в стране."После сообщения о предварительном обнаружении двух случаев заболевания вирусом Марбург... 7 июля, Служба здравоохранения Ганы объявляет, что дальнейшее тестирование... подтвердило результаты", - говорится в заявлении в Twitter службы здравоохранения.Отмечается, что двое зараженных и 98 человек, контактировавших с ними, находятся на карантине.Вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как добавили в ВОЗ, на данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
https://ria.ru/20220716/rumyniya-1802955063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гана, воз
В Гане подтвердили два случая заражения лихорадкой Марбург
Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения лихорадкой Марбург
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) сообщила о двух случаях подозрения на заражение лихорадкой Марбург в стране.
"После сообщения о предварительном обнаружении двух случаев заболевания вирусом Марбург... 7 июля, Служба здравоохранения Ганы
объявляет, что дальнейшее тестирование... подтвердило результаты", - говорится в заявлении в Twitter службы здравоохранения.
Отмечается, что двое зараженных и 98 человек, контактировавших с ними, находятся на карантине.
Вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как добавили в ВОЗ, на данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.