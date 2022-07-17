https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803073200.html

ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске

ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске - РИА Новости, 17.07.2022

ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске

Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:09

2022-07-17T19:09

2022-07-17T19:09

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лисичанск

днепропетровск

вооруженные силы украины

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 17 июл - РИА Новости. Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на территории учебного заведения размещали бронетехнику и артиллерию, из которой велся обстрел жилых районов города, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) в освобожденном Лисичанске обнаружили штаб бригады ВСУ в здании Лисичанской многопрофильной гимназии - одной из лучших школ региона.По словам местных жителей, украинские военные в ходе боев за город заняли здание школы, и, фактически, принудительно вывезли в Днепропетровск директора учебного заведения, которая до последнего сопротивлялась попыткам ВСУ превратить гимназию в военный объект.Возле здания одного из корпусов гимназии украинские военные оборудовали укрытия для военной техники, а на спортивной площадке на возвышенности - огневые позиции для артиллерии и минометов, из которых велся обстрел жилых районов города и окрестностей.На соседнем участке в больничном городке разместилось командование националистических батальонов. В здании обнаружены различные документы, остатки оборудования для связи, бутылки с "коктейлями Молотова".Ниже по склону холма, на котором располагаются больничный городок и гимназия, проходит железнодорожная ветка. Со слов местных жителей, с ее насыпи украинские боевики вели постоянные минометные обстрелы жилой застройки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/zaderzhanie-1803051258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лисичанск, днепропетровск, вооруженные силы украины, центральный военный округ