Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803073200.html
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске - РИА Новости, 17.07.2022
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске
Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:09
2022-07-17T19:09
в мире
лисичанск
днепропетровск
вооруженные силы украины
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801630044_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_79b376273723ddd3e0a3d6e1081e0305.jpg
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 17 июл - РИА Новости. Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на территории учебного заведения размещали бронетехнику и артиллерию, из которой велся обстрел жилых районов города, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) в освобожденном Лисичанске обнаружили штаб бригады ВСУ в здании Лисичанской многопрофильной гимназии - одной из лучших школ региона.По словам местных жителей, украинские военные в ходе боев за город заняли здание школы, и, фактически, принудительно вывезли в Днепропетровск директора учебного заведения, которая до последнего сопротивлялась попыткам ВСУ превратить гимназию в военный объект.Возле здания одного из корпусов гимназии украинские военные оборудовали укрытия для военной техники, а на спортивной площадке на возвышенности - огневые позиции для артиллерии и минометов, из которых велся обстрел жилых районов города и окрестностей.На соседнем участке в больничном городке разместилось командование националистических батальонов. В здании обнаружены различные документы, остатки оборудования для связи, бутылки с "коктейлями Молотова".Ниже по склону холма, на котором располагаются больничный городок и гимназия, проходит железнодорожная ветка. Со слов местных жителей, с ее насыпи украинские боевики вели постоянные минометные обстрелы жилой застройки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/zaderzhanie-1803051258.html
лисичанск
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801630044_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_087b203ae6133d8cce337cad31b8e927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, днепропетровск, вооруженные силы украины, центральный военный округ
19:09 17.07.2022
 
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске

ВСУ оборудовали штаб и позиции артиллерии на территории гимназии в Лисичанске

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Лисичанске
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 17 июл - РИА Новости. Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на территории учебного заведения размещали бронетехнику и артиллерию, из которой велся обстрел жилых районов города, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.
Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) в освобожденном Лисичанске обнаружили штаб бригады ВСУ в здании Лисичанской многопрофильной гимназии - одной из лучших школ региона.
По словам местных жителей, украинские военные в ходе боев за город заняли здание школы, и, фактически, принудительно вывезли в Днепропетровск директора учебного заведения, которая до последнего сопротивлялась попыткам ВСУ превратить гимназию в военный объект.
Возле здания одного из корпусов гимназии украинские военные оборудовали укрытия для военной техники, а на спортивной площадке на возвышенности - огневые позиции для артиллерии и минометов, из которых велся обстрел жилых районов города и окрестностей.
На соседнем участке в больничном городке разместилось командование националистических батальонов. В здании обнаружены различные документы, остатки оборудования для связи, бутылки с "коктейлями Молотова".
Ниже по склону холма, на котором располагаются больничный городок и гимназия, проходит железнодорожная ветка. Со слов местных жителей, с ее насыпи украинские боевики вели постоянные минометные обстрелы жилой застройки.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:44В мире
На Украине заявили о задержании работавшего в СБУ "предателя родины"
 
В миреЛисичанскДнепропетровскВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала