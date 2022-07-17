https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803073200.html
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске - РИА Новости, 17.07.2022
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске
Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:09
2022-07-17T19:09
2022-07-17T19:09
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 17 июл - РИА Новости. Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на территории учебного заведения размещали бронетехнику и артиллерию, из которой велся обстрел жилых районов города, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) в освобожденном Лисичанске обнаружили штаб бригады ВСУ в здании Лисичанской многопрофильной гимназии - одной из лучших школ региона.По словам местных жителей, украинские военные в ходе боев за город заняли здание школы, и, фактически, принудительно вывезли в Днепропетровск директора учебного заведения, которая до последнего сопротивлялась попыткам ВСУ превратить гимназию в военный объект.Возле здания одного из корпусов гимназии украинские военные оборудовали укрытия для военной техники, а на спортивной площадке на возвышенности - огневые позиции для артиллерии и минометов, из которых велся обстрел жилых районов города и окрестностей.На соседнем участке в больничном городке разместилось командование националистических батальонов. В здании обнаружены различные документы, остатки оборудования для связи, бутылки с "коктейлями Молотова".Ниже по склону холма, на котором располагаются больничный городок и гимназия, проходит железнодорожная ветка. Со слов местных жителей, с ее насыпи украинские боевики вели постоянные минометные обстрелы жилой застройки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/zaderzhanie-1803051258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, днепропетровск, вооруженные силы украины, центральный военный округ
ВСУ оборудовали штаб на территории гимназии в Лисичанске
ВСУ оборудовали штаб и позиции артиллерии на территории гимназии в Лисичанске
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 17 июл - РИА Новости. Украинские войска и боевики националистических батальонов в ходе боев за Лисичанск использовали элитную гимназию города в качестве штаба бригады, а на территории учебного заведения размещали бронетехнику и артиллерию, из которой велся обстрел жилых районов города, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.
Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО
) в освобожденном Лисичанске
обнаружили штаб бригады ВСУ
в здании Лисичанской многопрофильной гимназии - одной из лучших школ региона.
По словам местных жителей, украинские военные в ходе боев за город заняли здание школы, и, фактически, принудительно вывезли в Днепропетровск
директора учебного заведения, которая до последнего сопротивлялась попыткам ВСУ превратить гимназию в военный объект.
Возле здания одного из корпусов гимназии украинские военные оборудовали укрытия для военной техники, а на спортивной площадке на возвышенности - огневые позиции для артиллерии и минометов, из которых велся обстрел жилых районов города и окрестностей.
На соседнем участке в больничном городке разместилось командование националистических батальонов. В здании обнаружены различные документы, остатки оборудования для связи, бутылки с "коктейлями Молотова".
Ниже по склону холма, на котором располагаются больничный городок и гимназия, проходит железнодорожная ветка. Со слов местных жителей, с ее насыпи украинские боевики вели постоянные минометные обстрелы жилой застройки.