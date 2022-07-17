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Российские военные из группировки "О" раздали гумпомощь жителям Лисичанска - РИА Новости, 17.07.2022
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Российские военные из группировки "О" раздали гумпомощь жителям Лисичанска
Российские военные из группировки "О" раздали гумпомощь жителям Лисичанска - РИА Новости, 17.07.2022
Российские военные из группировки "О" раздали гумпомощь жителям Лисичанска
Российские военные из группировки "О" ("Отважные") раздали 500 продуктовых наборов жителям Лисичанска Луганской Народной Республики. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:04
2022-07-17T14:20
в мире
здоровье - общество
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 17 июл - РИА Новости. Российские военные из группировки "О" ("Отважные") раздали 500 продуктовых наборов жителям Лисичанска Луганской Народной Республики."Люди очень довольны. То, что мы делаем – это очень правильное дело, нужное. И хотелось бы поблагодарить всех жителей России, которые собирают эту гуманитарную помощь, которые отправляют ее сюда, а мы лишь только передаем ее", - пояснил помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Роман.Жители Лисичаснка рассказали корреспонденту РИА Новости, что отмечаются проблемы в снабжении города товарами первой необходимости, но постепенно ситуация становится лучше. "На улицах стало проще ходить &lt;…&gt;, обращение тоже человеческое. Ждали, дождались, слава богу", - сказал местный житель.Мирные жители, которые получали гуманитарную помощь, не скупились на слова благодарности российским военным. В личных беседах они отмечают, что только гуманитарная помощь помогает им выживать в этих тяжелых условиях."В первую очередь они рады не той помощи, которую мы даем, а вообще, что мы пришли сюда, благодарят только за это. &lt;…&gt; Видно, что люди очень долго ждали нас здесь. Постараемся оправдать их надежды и изменить их жизнь к лучшему", - добавил иерей Роман.
https://ria.ru/20220717/ukraina-1802968345.html
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В Лисичанск доставили гуманитарную помощь
Российские военные из группировки "О" ("Отважные") привезли гуманитарную помощь жителям Лисичанска
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в мире, здоровье - общество
12:04 17.07.2022 (обновлено: 14:20 17.07.2022)
 
Российские военные из группировки "О" раздали гумпомощь жителям Лисичанска

Российские военные из группировки "О" раздали 500 продуктовых наборов жителям Лисичанска

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 17 июл - РИА Новости. Российские военные из группировки "О" ("Отважные") раздали 500 продуктовых наборов жителям Лисичанска Луганской Народной Республики.
"Люди очень довольны. То, что мы делаем – это очень правильное дело, нужное. И хотелось бы поблагодарить всех жителей России, которые собирают эту гуманитарную помощь, которые отправляют ее сюда, а мы лишь только передаем ее", - пояснил помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Роман.
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Жители Лисичаснка рассказали корреспонденту РИА Новости, что отмечаются проблемы в снабжении города товарами первой необходимости, но постепенно ситуация становится лучше. "На улицах стало проще ходить <…>, обращение тоже человеческое. Ждали, дождались, слава богу", - сказал местный житель.
Мирные жители, которые получали гуманитарную помощь, не скупились на слова благодарности российским военным. В личных беседах они отмечают, что только гуманитарная помощь помогает им выживать в этих тяжелых условиях.
"В первую очередь они рады не той помощи, которую мы даем, а вообще, что мы пришли сюда, благодарят только за это. <…> Видно, что люди очень долго ждали нас здесь. Постараемся оправдать их надежды и изменить их жизнь к лучшему", - добавил иерей Роман.
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