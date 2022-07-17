https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html

ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина

ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина - РИА Новости, 17.07.2022

ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина

ЛДПР требует запретить электронные сигареты из-за пагубного влияния на здоровье, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:57

2022-07-17T11:57

2022-07-17T11:57

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЛДПР требует запретить электронные сигареты из-за пагубного влияния на здоровье, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщается в Telegram-канале фракции."Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить - соответствующий законопроект давно разработан и внесён депутатами фракции ЛДПР", - говорится в сообщении.Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что некоторые страны давно ввели запрет вейпов и жидкого никотина.

https://ria.ru/20220705/ldpr-1800477998.html

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