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ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина
ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина - РИА Новости, 17.07.2022
ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина
ЛДПР требует запретить электронные сигареты из-за пагубного влияния на здоровье, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:57
2022-07-17T11:57
2022-07-17T11:57
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЛДПР требует запретить электронные сигареты из-за пагубного влияния на здоровье, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщается в Telegram-канале фракции."Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить - соответствующий законопроект давно разработан и внесён депутатами фракции ЛДПР", - говорится в сообщении.Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что некоторые страны давно ввели запрет вейпов и жидкого никотина.
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лдпр, госдума рф
ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина
Слуцкий: ЛДПР по просьбам избирателей внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина