10:33 17.07.2022 (обновлено: 11:39 17.07.2022)
Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины
В Киеве заявили, что экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми украинцев
© AP Photo / Giannis PapanikosОбломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
© AP Photo / Giannis Papanikos
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экипаж упавшего на севере Греции украинского транспортного самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.
Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли.
"Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей. На базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - написал Николенко на своей странице в Facebook*.