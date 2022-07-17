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Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины - РИА Новости, 17.07.2022
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Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины
Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины - РИА Новости, 17.07.2022
Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины
Экипаж упавшего на севере Греции украинского транспортного самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, сообщил представитель украинского МИД Олег... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:33
2022-07-17T11:39
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экипаж упавшего на севере Греции украинского транспортного самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей. На базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - написал Николенко на своей странице в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, греция, украина, сербия
10:33 17.07.2022 (обновлено: 11:39 17.07.2022)
 
Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины

В Киеве заявили, что экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми украинцев

© AP Photo / Giannis PapanikosОбломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экипаж упавшего на севере Греции украинского транспортного самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.
Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли.
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
09:55
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
"Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей. На базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - написал Николенко на своей странице в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
09:16
В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12
 
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