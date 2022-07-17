https://ria.ru/20220717/krushenie-1803014084.html

Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины

Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины - РИА Новости, 17.07.2022

Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины

Экипаж упавшего на севере Греции украинского транспортного самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, сообщил представитель украинского МИД Олег... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:33

2022-07-17T10:33

2022-07-17T11:39

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экипаж упавшего на севере Греции украинского транспортного самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей. На базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - написал Николенко на своей странице в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220717/krushenie-1803010000.html

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Дарья Буймова

в мире, греция, украина, сербия