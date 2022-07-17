https://ria.ru/20220717/kovid-1803023282.html

За сутки в России выявили 4664 новых случая COVID-19

За сутки в России выявили 4664 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2022

За сутки в России выявили 4664 новых случая COVID-19

За сутки в РФ выявлено 4664 новых случая COVID-19, 46 человек скончались, госпитализированы 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:41

2022-07-17T11:41

2022-07-17T11:41

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 4664 новых случая COVID-19, 46 человек скончались, госпитализированы 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 705 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах Российской Федерации... Выявлено 4664 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801679862.html

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2022

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коронавирус covid-19, здоровье - общество