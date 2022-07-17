https://ria.ru/20220717/komary-1802882680.html
Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары
Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары - РИА Новости, 17.07.2022
Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары
Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом рассказала “Прайму” заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T02:15
2022-07-17T02:15
2022-07-17T02:15
общество
россия
гк медси
здоровье
насекомые
елена андросова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88ed327d7878f15fb7a5e61454a3050c.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом рассказала “Прайму” заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова.По словам эксперта, комар также “руководствуется” составом индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемым углекислым газом. Чем выше показатель, тем “привлекательней жертва”.Андросова отметила, что существует научное исследование, согласно которому комаров — но лишь определенного вида — больше привлекают обладатели первой группы крови.Данных о предпочтении комарами людей определенного пола и цвета кожи в настоящее время нет, подчеркнула педиатр.
https://rsport.ria.ru/20220503/komar-1786683646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264966_115:254:2508:2048_1920x0_80_0_0_e2f0606d49cda0a4f72d7eb1a029575e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гк медси, здоровье, насекомые, елена андросова
Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары
Врач Андросова: комар выбирает жертву по особому запаху человека и температуре его тела