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Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары - РИА Новости, 17.07.2022
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Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары
Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары - РИА Новости, 17.07.2022
Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары
Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом рассказала “Прайму” заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T02:15
2022-07-17T02:15
общество
россия
гк медси
здоровье
насекомые
елена андросова
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом рассказала “Прайму” заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова.По словам эксперта, комар также “руководствуется” составом индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемым углекислым газом. Чем выше показатель, тем “привлекательней жертва”.Андросова отметила, что существует научное исследование, согласно которому комаров — но лишь определенного вида — больше привлекают обладатели первой группы крови.Данных о предпочтении комарами людей определенного пола и цвета кожи в настоящее время нет, подчеркнула педиатр.
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общество, россия, гк медси, здоровье, насекомые, елена андросова
02:15 17.07.2022
 
Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары

Врач Андросова: комар выбирает жертву по особому запаху человека и температуре его тела

© Depositphotos / PlottyPhotoКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Depositphotos / PlottyPhoto
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом рассказала “Прайму” заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова.
По словам эксперта, комар также “руководствуется” составом индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемым углекислым газом. Чем выше показатель, тем “привлекательней жертва”.

"Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение "пахучих веществ", производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным", — пояснила она.

Андросова отметила, что существует научное исследование, согласно которому комаров — но лишь определенного вида — больше привлекают обладатели первой группы крови.
Данных о предпочтении комарами людей определенного пола и цвета кожи в настоящее время нет, подчеркнула педиатр.
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ОбществоРоссияГК МЕДСИЗдоровьеНасекомыеЕлена Андросова
 
 
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