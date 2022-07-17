https://ria.ru/20220717/komary-1802882680.html

Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары

Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары - РИА Новости, 17.07.2022

Медик объяснила, кого больше всех любят кусать комары

Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом рассказала “Прайму” заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T02:15

2022-07-17T02:15

2022-07-17T02:15

общество

россия

гк медси

здоровье

насекомые

елена андросова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88ed327d7878f15fb7a5e61454a3050c.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом рассказала “Прайму” заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова.По словам эксперта, комар также “руководствуется” составом индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемым углекислым газом. Чем выше показатель, тем “привлекательней жертва”.Андросова отметила, что существует научное исследование, согласно которому комаров — но лишь определенного вида — больше привлекают обладатели первой группы крови.Данных о предпочтении комарами людей определенного пола и цвета кожи в настоящее время нет, подчеркнула педиатр.

https://rsport.ria.ru/20220503/komar-1786683646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, гк медси, здоровье, насекомые, елена андросова