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ЛНР передаст фрагменты HIMARS в СК как доказательства преступлений Киева - РИА Новости, 17.07.2022
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ЛНР передаст фрагменты HIMARS в СК как доказательства преступлений Киева
ЛНР передаст фрагменты HIMARS в СК как доказательства преступлений Киева - РИА Новости, 17.07.2022
ЛНР передаст фрагменты HIMARS в СК как доказательства преступлений Киева
Представительство ЛНР в СЦКК в случае необходимости передаст фрагменты американских РСЗО HIMARS, в том числе найденные на месте ударов войск Киева в Алчевске,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:33
2022-07-17T14:34
в мире
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
россия
киев
алчевск
сцкк
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Представительство ЛНР в СЦКК в случае необходимости передаст фрагменты американских РСЗО HIMARS, в том числе найденные на месте ударов войск Киева в Алчевске, следователям СК РФ, как доказательства военных преступлений украинской армии, рассказал РИА Новости офицер представительства Алексей Гетманский.В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, погибли два человека."Вот те фрагменты, найденные на месте происшествия в городе Алчевск, это в данном случае блоки стабилизаторов с оперением, выпущенные из РСЗО М142 HIMARS в результате обстрела города Алчевск. Мы взаимодействуем со Следственным комитетом Российской Федерации, мы оказываем им помощь в изъятии с места происшествия фрагментов и осколков каких-либо, когда уже будет суд и вершиться трибунал над украинскими преступниками, – это все будет доказательная база", - сообщил офицер представительства.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Фрагменты американских РСЗО HIMARS, найденные на месте ударов в Алчевске
Представители ЛНР в СЦКК передадут российским следователям фрагменты американских РСЗО HIMARS, в том числе найденные на месте ударов в Алчевске, в доказательство военных преступлений Киева, заявил РИА Новости офицер представительства ЛНР
2022-07-17T13:33
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Последствия удара по Алчевску в ЛНР американскими системами HIMARS
Последствия удара киевских войск по Алчевску в ЛНР американскими системами HIMARS, в результате которого погибли два человека, в том числе руководитель организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, россия, киев, алчевск, сцкк, нато, министерство обороны сша
13:33 17.07.2022 (обновлено: 14:34 17.07.2022)
 
ЛНР передаст фрагменты HIMARS в СК как доказательства преступлений Киева

ЛНР передаст фрагменты РСЗО HIMARS в СК как доказательства военных преступлений Киева

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Представительство ЛНР в СЦКК в случае необходимости передаст фрагменты американских РСЗО HIMARS, в том числе найденные на месте ударов войск Киева в Алчевске, следователям СК РФ, как доказательства военных преступлений украинской армии, рассказал РИА Новости офицер представительства Алексей Гетманский.
В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, погибли два человека.
"Вот те фрагменты, найденные на месте происшествия в городе Алчевск, это в данном случае блоки стабилизаторов с оперением, выпущенные из РСЗО М142 HIMARS в результате обстрела города Алчевск. Мы взаимодействуем со Следственным комитетом Российской Федерации, мы оказываем им помощь в изъятии с места происшествия фрагментов и осколков каких-либо, когда уже будет суд и вершиться трибунал над украинскими преступниками, – это все будет доказательная база", - сообщил офицер представительства.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Минобороны РФ об уничтожении РСЗО HIMARS в районе Красноармейска
13:10Специальная военная операция на Украине
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияКиевАлчевскСЦККНАТОМинистерство обороны США
 
 
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