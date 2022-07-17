https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html

Хорватия не любит вспоминать о преступлениях нацистов, заявили в Сербии

Хорватия не любит вспоминать о преступлениях нацистов, заявили в Сербии - РИА Новости, 17.07.2022

Хорватия не любит вспоминать о преступлениях нацистов, заявили в Сербии

Власти Хорватии, которая запретила президенту Сербии Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, являются членами ЕС, но продолжают оставаться по... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:31

2022-07-17T15:31

2022-07-17T15:31

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БЕЛГРАД, 17 июл - РИА Новости. Власти Хорватии, которая запретила президенту Сербии Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, являются членами ЕС, но продолжают оставаться по сути нацистами-усташами и не любят напоминаний о преступлениях времен Второй мировой войны, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.Власти Хорватии ранее запретили президенту Сербии посетить в частном порядке бывший концлагерь Второй мировой войны и мемориальный центр Ясеновац. Вулин остро осудил этот шаг Загреба и заявил, что теперь хорватские официальные лица должны будут особенно тщательно обосновывать въезд на территорию Сербии."Решением усташского правительства Андрея Пленковича президенту Александру Вучичу запрещено посетить Ясеновац. Александру Вучичу, внуку жертвы Ясеноваца, не позволено почтить память сотен тысяч зарезанных сербов, евреев и цыган. Президенту республики Сербии не разрешено посетить наибольшее место страдания сербов. Усташи сегодня - члены ЕС, не любят, когда им напоминают, сколько детей зарезали", - цитирует МВД Вулина.МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац, ведомство шокировано таким антицивилазационным и антиевропейским решением Загреба, заявил глава ведомства Никола Селакович на срочном брифинге в министерстве в воскресенье.Он зачитал ноту МИД Хорватии от 15 июля, где указано, что хорватский МИД не был оповещен о визите Вучича и что приезд официального лица не может быть допущен в частном порядке. По словам Селаковича, правительство Сербии и его ведомство будет принимать решение об ответных мерах в соответствии с международным правом. Он также сказал, что в понедельник вечером Вучич огласит свой ответ властям Хорватии.Глава МИД Сербии уточнил, что его ведомство ожидает, что власти Хорватии в любую дату до 17 сентября обеспечат возможность президенту Сербии посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу и что за прошедший год зарегистрировано свыше 700 въездов носителей дипломатических и служебных паспортов республики Хорватии в Сербию без каких-либо предварительных служебных заявок, включая высокопоставленных лиц.Сеть концентрационных лагерей Ясеновац, существовавшая на территории так называемого "Независимого государства Хорватия" во время Второй мировой войны, существовала с 1941 по 1945 годы. "Независимое государство Хорватия" под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии.В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Ясеновац также отличался от многих других "фабрик" смерти тем, что в нем был специальный детский лагерь, в котором были жестоко убиты порядка 20 тысяч детей преимущественно сербской национальности.

https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803044104.html

https://ria.ru/20220717/serbiya-1803029942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, андрей пленкович, никола селакович, загреб, хорватия, сербия, евросоюз