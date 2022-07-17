https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803044104.html

В Хорватии намеченный визит Вучича в Ясеновац сочли провокацией

В Хорватии намеченный визит Вучича в Ясеновац сочли провокацией - РИА Новости, 17.07.2022

В Хорватии намеченный визит Вучича в Ясеновац сочли провокацией

Власти Хорватии восприняли намеченный визит президента Сербии Александра Вучича в концлагерь Второй мировой войны Ясеновац политической провокацией, не... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:03

2022-07-17T15:03

2022-07-17T15:03

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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Власти Хорватии восприняли намеченный визит президента Сербии Александра Вучича в концлагерь Второй мировой войны Ясеновац политической провокацией, не организованной должным образом, поэтому не разрешили этого, заявил министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман.Власти Хорватии ранее запретили президенту Сербии посетить бывший концлагерь Второй мировой войны и мемориальный центр Ясеновац в частном порядке. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро осудил шаг Загреба и заявил, что теперь хорватские официальные лица должны будут особенно тщательно обосновывать въезд на территорию Сербии. По сего словам Власти Хорватии продолжают оставаться по сути усташами (хорватскими нацистами Второй мировой - ред.) и не любят напоминаний о преступлениях своих нацистов"Конечно мы ее (поездку – ред.) воспринимаем как не добронамеренную, учитывая что мы поняли, что приезд не искренен, что речь идет не о выражении пиетета перед жертвами, но больше мотивирован удовлетворением внутриполитических потребностей в Сербии, перед формированием сербского правительства… Сербия все еще не разобралась со своим прошлым", - заявил глава МИД журналистам на брифинге в воскресенье.Он напомнил, что каждый визит главы другого государства не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом."Считаем это политической провокацией именно в связи с фактом, что жертвы здесь - средство, а не цель. Цель – представить сербской общественности усилия президента Вучича и получить дополнительные политические очки в контексте формирования правительства", - заявил Грлич-Радман.Дипломатический скандалМИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, ведомство шокировано таким антицивилазационным и антиевропейским решением Загреба, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович на срочном брифинге в министерстве в воскресенье.Он зачитал ноту МИД Хорватии от 15 июля, где указано, что хорватский МИД не был оповещен о визите Вучича и что приезд официального лица не может быть допущен в частном порядке.По словам главы МИД правительство Сербии и его ведомство будет принимать решение об ответных мерах в соответствии с международным правом. Он также сказал, что в понедельник вечером Вучич огласит свой ответ властям Хорватии.Селакович уточнил, что сербский МИД ожидает, что власти Хорватии в любую дату до 17 сентября обеспечат возможность президенту Сербии посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу. и что за прошедший год зарегистрировано свыше 700 въездов носителей дипломатических и служебных паспортов республики Хорватии в Сербию без каких-либо предварительных служебных заявок, включая высокопоставленные лица.Сеть концентрационных лагерей Ясеновац, существовавшая на территории так называемого "Независимого государства Хорватия" во время Второй мировой войны, существовала с 1941 по 1945 годы. "Независимое государство Хорватия" под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии.В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Ясеновац также отличался от многих других "фабрик" смерти тем, что в нем был специальный детский лагерь, в котором были жестоко убиты порядка 20 тысяч детей преимущественно сербской национальности.

https://ria.ru/20220717/serbiya-1803029942.html

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790435850.html

https://ria.ru/20190125/1549921299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, александр вулин, никола селакович, загреб, хорватия, сербия