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В Харьковской области начали работать военные комендатуры - РИА Новости, 17.07.2022
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В Харьковской области начали работать военные комендатуры
В Харьковской области начали работать военные комендатуры - РИА Новости, 17.07.2022
В Харьковской области начали работать военные комендатуры
Военные комендатуры начали работать в Харьковской области, а администрация региона преобразована в военно-гражданскую, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:01
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харьковская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военные комендатуры начали работать в Харьковской области, а администрация региона преобразована в военно-гражданскую, сообщает в воскресенье пресс-служба региона в своем Telegram-канале."В связи с началом работы в Харьковской области военных комендатур название администрации преобразовано в военно-гражданскую", - говорится в сообщении ведомства.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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в мире, жкх, харьковская область, украина, россия
11:01 17.07.2022
 
В Харьковской области начали работать военные комендатуры

Пресс-служба региона: в Харьковской области начали работать военные комендатуры

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военные комендатуры начали работать в Харьковской области, а администрация региона преобразована в военно-гражданскую, сообщает в воскресенье пресс-служба региона в своем Telegram-канале.
"В связи с началом работы в Харьковской области военных комендатур название администрации преобразовано в военно-гражданскую", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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