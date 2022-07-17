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В Харьковской области начали работать военные комендатуры

В Харьковской области начали работать военные комендатуры - РИА Новости, 17.07.2022

В Харьковской области начали работать военные комендатуры

Военные комендатуры начали работать в Харьковской области, а администрация региона преобразована в военно-гражданскую, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:01

2022-07-17T11:01

2022-07-17T11:01

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военные комендатуры начали работать в Харьковской области, а администрация региона преобразована в военно-гражданскую, сообщает в воскресенье пресс-служба региона в своем Telegram-канале."В связи с началом работы в Харьковской области военных комендатур название администрации преобразовано в военно-гражданскую", - говорится в сообщении ведомства.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

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в мире, жкх, харьковская область, украина, россия