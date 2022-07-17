https://ria.ru/20220717/katastrofa-1802996353.html

В Болгарии рассказали о катастрофе для ЕС и США, выгодной Путину

В Болгарии рассказали о катастрофе для ЕС и США, выгодной Путину - РИА Новости, 17.07.2022

В Болгарии рассказали о катастрофе для ЕС и США, выгодной Путину

Низкий курс евро катастрофически повлияет на экономики ЕС и США, но это выгодно России, заявил в беседе с Bulgaria ON AIR экономист Григор Сарийски. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T05:40

2022-07-17T05:40

2022-07-17T05:40

экономика

россия

евросоюз

владимир путин

болгария

сша

григор сарийски

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Низкий курс евро катастрофически повлияет на экономики ЕС и США, но это выгодно России, заявил в беседе с Bulgaria ON AIR экономист Григор Сарийски.В середине недели курс европейской валюты впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара.Он отметил, что сложившаяся на валютном рынке ситуация бьет по европейским производителям, так как "они платят в долларах, а экспорт идет в евро".При этом сложившаяся ситуация выгодна для руководства России, считает специалист.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220716/es-1802941759.html

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болгария

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экономика, россия, евросоюз, владимир путин, болгария, сша, григор сарийски