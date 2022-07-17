В Болгарии рассказали о катастрофе для ЕС и США, выгодной Путину
Экономист Сарийски назвал низкий курс евро катастрофой для США и ЕС, выгодной Путину
Евро. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Низкий курс евро катастрофически повлияет на экономики ЕС и США, но это выгодно России, заявил в беседе с Bulgaria ON AIR экономист Григор Сарийски.
В середине недели курс европейской валюты впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара.
"Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики. Будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета. Почти половина импортеров ЕС получают прибыль. Обменный курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро", — сказал Сарийски.
Он отметил, что сложившаяся на валютном рынке ситуация бьет по европейским производителям, так как "они платят в долларах, а экспорт идет в евро".
При этом сложившаяся ситуация выгодна для руководства России, считает специалист.
"В этом году Болгария заплатила Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики", — указал Сарийски.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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