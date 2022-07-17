https://ria.ru/20220717/izrail-1803042678.html

В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы

В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы - РИА Новости, 17.07.2022

В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы

Израиль ответит "быстро и решительно" на пуски ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа, заявил премьер-министр страны Яир Лапид. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:45

2022-07-17T14:45

2022-07-17T14:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Израиль ответит "быстро и решительно" на пуски ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа, заявил премьер-министр страны Яир Лапид."В пятницу ночью из Газы по территории Израиля были выпущены четыре ракеты. В ответ той же ночью армия Израиля в два этапа атаковал цели в Газе там, где противник этого не ожидал. В этом отношении политика правительства не изменилась. На каждый выстрел, на каждый воздушный шар с зажигательной смесью мы ответим быстро и решительно, без колебаний", - сказал Лапид, открывая заседание правительства.Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передавал корреспондент РИА Новости в анклаве. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается. Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ввс израиля, сектор газа