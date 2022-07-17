Рейтинг@Mail.ru
В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/izrail-1803042678.html
В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы
В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы - РИА Новости, 17.07.2022
В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы
Израиль ответит "быстро и решительно" на пуски ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа, заявил премьер-министр страны Яир Лапид. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:45
2022-07-17T14:45
в мире
израиль
ввс израиля
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a71a8dc1babf21925011da3f84e6249a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Израиль ответит "быстро и решительно" на пуски ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа, заявил премьер-министр страны Яир Лапид."В пятницу ночью из Газы по территории Израиля были выпущены четыре ракеты. В ответ той же ночью армия Израиля в два этапа атаковал цели в Газе там, где противник этого не ожидал. В этом отношении политика правительства не изменилась. На каждый выстрел, на каждый воздушный шар с зажигательной смесью мы ответим быстро и решительно, без колебаний", - сказал Лапид, открывая заседание правительства.Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передавал корреспондент РИА Новости в анклаве. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается. Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.
https://ria.ru/20220716/raketa-1802885510.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_fd64751fe25da55b4e7af5d6066822ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ввс израиля, сектор газа
14:45 17.07.2022
 
В Израиле пообещали быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы

Премьер Израиля Лапид пообещал быстрый и решительный ответ на пуски ракет из Газы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Израиль ответит "быстро и решительно" на пуски ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа, заявил премьер-министр страны Яир Лапид.
"В пятницу ночью из Газы по территории Израиля были выпущены четыре ракеты. В ответ той же ночью армия Израиля в два этапа атаковал цели в Газе там, где противник этого не ожидал. В этом отношении политика правительства не изменилась. На каждый выстрел, на каждый воздушный шар с зажигательной смесью мы ответим быстро и решительно, без колебаний", - сказал Лапид, открывая заседание правительства.
Конденсационные следы ракет на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 01:40
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Самолеты ВВС Израиля нанесли в субботу утром удары по военному объекту в южной части города Газа, передавал корреспондент РИА Новости в анклаве. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается. Ранее армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами ПВО.
 
В миреИзраильВВС ИзраиляСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала