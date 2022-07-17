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"На Руси так не писали". Загадки самой известной иконы

"На Руси так не писали". Загадки самой известной иконы - РИА Новости, 17.07.2022

"На Руси так не писали". Загадки самой известной иконы

Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:05

религия

сергий радонежский

иван грозный

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты выясняли, где и когда создан образ, сомневались и в авторстве. О загадках древнерусского шедевра — в материале РИА Новости.Слой за слоемВ начале XX века в живописи произошел настоящий переворот. Неожиданно открылась область, которая столетиями оставалась неизученной, — иконопись. Искусствоведы стали рассматривать церковные образы как полноценные художественные шедевры.Их вынимали из дорогих окладов, расчищали и тщательно исследовали. Среди прочих внимание привлекла икона Святой Троицы, которая находилась в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. В отличие от Владимирской или Казанской, реликвия не пользовалась огромным почитанием у верующих и не считалась чудотворной.Ученых интересовало другое — предположительно, образ написал знаменитый Андрей Рублев. Документ, подтверждающий этот факт, всего один.В 1551-м на Стоглавом соборе встал вопрос о правилах изображения триединого Бога. "Писати иконописцем иконы, — говорилось в постановлении, — с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти".Из этого следовало, что участники Стоглава говорили о некой иконе, написанной Рублевым. Она, по их мнению, отвечала церковным канонам и могла быть образцом.В 1904-м группа специалистов во главе с Василием Гурьяновым приступила к работе."Когда была снята золотая риза (оклад. — Прим. ред.), — вспоминал Гурьянов, — мы увидали икону, совершенно записанную <…> На ней фон и поля были коричневые, а золотые надписи совсем новые. Все одежды ангелов были переписаны <…> Оставались только лики, по которым можно было судить, что эта икона древняя, но и они были затушеваны коричневой масляной краской".Современные искусствоведы поясняют: Гурьянов увидел напластования XVIII-XIX веков. Реставраторы прошлого обновляли икону, попросту переписывая все заново. Однако, когда команда добралась до слоя XV века, вопросов стало еще больше.Когда написанаПрежде всего не было известно, когда и где написали икону. В этом могли помочь немногочисленные письменные свидетельства.Так, в "Сказании о святых иконописцах", составленном в конце XVII века, говорилось: ученик и преемник Сергия Радонежского, игумен Никон, попросил Рублева "образ написати пресвятые Троицы в похвалу отцу своему Сергию".Однако ни в житии монаха, ни в житии иконописца нет ни слова о заказе. Зато об этом гласит предание — правда, не об одном образе. Предчувствуя скорую кончину, настоятель лавры пригласил артель Рублева, чтобы украсить недавно построенный каменный собор. Мастера должны были расписать его, а заодно создать многоярусный иконостас.Вполне возможно, что Троица могла быть его частью — тогда время работы над шедевром относится к первой четверти XV века. Однако эти версии ученые посчитали недостоверными.Еще большую путаницу внес советский историк Владимир Плугин. По его мнению, образ создали не в Троице-Сергиевой лавре. Его якобы подарил монастырю царь Иван Грозный в 1564-м. В итоге специалисты оказались в тупике.Однако благодаря одному письменному источнику удалось установить, что Троицу Рублев написал в первой четверти XV века — в обители Сергия Радонежского. Помогло житие самого преподобного."В раннем варианте агиографии есть прямое указание на то, что иконописец создал образ по заказу именно там", — говорит начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева искусствовед Жанна Белик.Кто где сидитНе менее трудная задача — определить, кто именно изображен. Понятно, что речь идет об ипостасях Бога — Отце, Сыне и Святом Духе. Однако неясно, кто где на иконе."Многие авторы, например, полагали, что правый ангел — это Святой Дух. Основывались они на том, что цвет его гиматия (плаща. — Прим. ред.) — зеленый. В некоторых богословских толкованиях это означает "вечно молодое, находящееся в полноте сил". Однако в большинстве переводов фраза существенно искажена. Более точно она звучит как "зеленый — своевременная отрасль", — рассказывает доктор исторических наук Олег Ульянов.Специалист добавляет: если вспомнить библейскую фразу "И произойдет отрасль от корня Иессева, и ветвь произрастет от корня его", то сразу становится ясно, что правый ангел олицетворяет Бога Сына."Мы также видим, — продолжает Ульянов, — что гиматий правого ангела препоясан справа налево. А по русскому обычаю на мужчине-покойнике одежду застегивали не на правую, как при жизни, сторону, а на левую, как на женщине".Это, подчеркивает он, еще одно доказательство, что правый ангел — Христос, который, согласно догматам, страдал и умер на кресте ради всего человечества.При создании иконы, отмечают искусствоведы, Рублев с особой тщательностью подошел к цветовой семантике. Именно она помогает понять взаиморасположение трех лиц."Так, одежды среднего ангела украшены клавием — вертикальными полосами от плеча до нижнего края. Особая торжественность и центральное место обусловлены тем, что это Святой Дух. В то же время сочетание синего и красного цвета присуще лишь одеждам среднего и левого ангела. Это символизирует догмат об исхождении благодати Святого Духа", — объясняет Ульянов.Итальянский следНемало вопросов и об иконографии образа."Он иллюстрирует ветхозаветный сюжет о встрече Авраама с Богом. Исторически, помимо Бога, явившегося в виде трех ангелов, было принято изображать самого пророка и его жену Сарру. А на "Троице" историческая часть полностью отсутствует", — говорит Жанна Белик.На Руси, по ее словам, раньше так не писали. И даже знаменитый учитель Рублева Феофан Грек, которого во многом считали новатором жанра, в изображении библейского сюжета строго придерживался канона: Авраам и Сарра должны обязательно присутствовать.Глядя на тонкие линии письма и аскетизм обстановки, некоторые специалисты во второй половине XX века предположили, что Рублев испытал влияние итальянских мастеров Возрождения. Однако позднее эту версию отвергли."Главным источником для него была византийская живопись. Именно отсюда он почерпнул элегантные типы своих ангелов и мотив склоненных голов. А памятников итальянского искусства Рублев попросту не знал", — писал русский искусствовед Виктор Лазарев.А вот необычную иконографию иконописец придумал сам."Принято считать, что такое понимание Троицы, как на его иконе, возникло на Руси благодаря учению Сергия Радонежского. Под влиянием русской духовной культуры Рублев переосмыслил традиционный сюжет и воплотил его в красках", — поясняет Жанна Белик.Искусствоведы отмечают: именно потому, что рублевская икона — такая необычная и новаторская, вокруг нее возникло множество вопросов. И ученые все же смогли на них ответить.

https://ria.ru/20220626/khristos-1797970915.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сергий радонежский, иван грозный, аналитика - религия и мировоззрение