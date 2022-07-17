https://ria.ru/20220717/gretsiya-1803038790.html
МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков
МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков - РИА Новости, 17.07.2022
МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков
Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе восьми членов экипажа украинского самолета Ан-12. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:05
2022-07-17T14:05
2022-07-17T14:05
в мире
греция
сербия
бангладеш
мид греции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803009058_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d03cd3229472ca82b89cc3fef602836b.jpg
АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе восьми членов экипажа украинского самолета Ан-12.Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Глубоко опечалены известием о крушении грузового самолёта в северной Греции вблизи Кавалы. Выражаем искренние соболезнования семьям восьми украинских членов экипажа, трагически погибших в авиакатастрофе", - говорится в аккаунте МИД Греции в Twitter.
https://ria.ru/20220717/samolet-1803024488.html
греция
сербия
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803009058_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_953fcd6986c2af93623a9a6f7d1550b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, сербия, бангладеш, мид греции
МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков
МИД Греции выразил соболезнования в связи с гибелью украинских летчиков в авиакатастрофе