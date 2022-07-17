https://ria.ru/20220717/gretsiya-1803038790.html

МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков

МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков - РИА Новости, 17.07.2022

МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков

Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе восьми членов экипажа украинского самолета Ан-12. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:05

2022-07-17T14:05

2022-07-17T14:05

в мире

греция

сербия

бангладеш

мид греции‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803009058_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d03cd3229472ca82b89cc3fef602836b.jpg

АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе восьми членов экипажа украинского самолета Ан-12.Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Глубоко опечалены известием о крушении грузового самолёта в северной Греции вблизи Кавалы. Выражаем искренние соболезнования семьям восьми украинских членов экипажа, трагически погибших в авиакатастрофе", - говорится в аккаунте МИД Греции в Twitter.

https://ria.ru/20220717/samolet-1803024488.html

греция

сербия

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, сербия, бангладеш, мид греции‎