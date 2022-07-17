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В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12 - РИА Новости, 17.07.2022
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В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12
В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12 - РИА Новости, 17.07.2022
В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12
Специалисты вооружённых сил и пожарной службы Греции начали исследование места крушения украинского грузового самолета Ан-12 к западу от Кавалы, сообщило... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:16
2022-07-17T10:08
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ан-12
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АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости. Специалисты вооружённых сил и пожарной службы Греции начали исследование места крушения украинского грузового самолета Ан-12 к западу от Кавалы, сообщило общественное телевидение ERT.По словам начальника оперативной группы генерал-майора пожарной охраны Мариоса Апостолидиса, пожарные со специальным оборудованием и измерительными приборами подошли к месту падения самолета и увидели разбросанные части самолета. Там они также нашли белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного. Следующим этапом будет запуск дрона для обследования всей территории, где упал самолет. Как только будет установлено, что нет риска для безопасности людей, начнутся действия на месте", — сообщили на ТВ.ЧП произошло в субботу вечером. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани. На борту были восемь членов экипажа. Неясно, выжил ли кто-нибудь. Как сообщило позже сербское Минобороны, в Бангладеш этим бортом перевозили 11,5 тонны "оборонной продукции".Эксперты должны будут проверить, что представляет собой белый порошок, тип груза, возможную токсичность местности после падения самолета и найти "черный ящик".В сети появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Их опубликовал Ena Channel города Кавала. На видео видно, что самолёт разбился на мелкие фрагменты, разбросанные по полю. Самолёт разбился примерно в пятистах метрах от домов. Жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми.
https://ria.ru/20220717/samolet-1802990545.html
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в мире, сербия, амман (город), иордания, ан-12, греция
09:16 17.07.2022 (обновлено: 10:08 17.07.2022)
 
В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12

В Греции военные и пожарные начали исследование места крушения украинского самолета Ан-12

© AP Photo / Giannis PapanikosОбломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости. Специалисты вооружённых сил и пожарной службы Греции начали исследование места крушения украинского грузового самолета Ан-12 к западу от Кавалы, сообщило общественное телевидение ERT.
По словам начальника оперативной группы генерал-майора пожарной охраны Мариоса Апостолидиса, пожарные со специальным оборудованием и измерительными приборами подошли к месту падения самолета и увидели разбросанные части самолета. Там они также нашли белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного.
Следующим этапом будет запуск дрона для обследования всей территории, где упал самолет. Как только будет установлено, что нет риска для безопасности людей, начнутся действия на месте", — сообщили на ТВ.
ЧП произошло в субботу вечером. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани. На борту были восемь членов экипажа. Неясно, выжил ли кто-нибудь. Как сообщило позже сербское Минобороны, в Бангладеш этим бортом перевозили 11,5 тонны "оборонной продукции".
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Эксперты должны будут проверить, что представляет собой белый порошок, тип груза, возможную токсичность местности после падения самолета и найти "черный ящик".
В сети появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Их опубликовал Ena Channel города Кавала. На видео видно, что самолёт разбился на мелкие фрагменты, разбросанные по полю. Самолёт разбился примерно в пятистах метрах от домов. Жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми.
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В миреСербияАмман (город)ИорданияАн-12Греция
 
 
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