https://ria.ru/20220717/gretsiya-1803005585.html

В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12

В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12 - РИА Новости, 17.07.2022

В Греции начали исследование места крушения украинского Ан-12

Специалисты вооружённых сил и пожарной службы Греции начали исследование места крушения украинского грузового самолета Ан-12 к западу от Кавалы, сообщило... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:16

2022-07-17T09:16

2022-07-17T10:08

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АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости. Специалисты вооружённых сил и пожарной службы Греции начали исследование места крушения украинского грузового самолета Ан-12 к западу от Кавалы, сообщило общественное телевидение ERT.По словам начальника оперативной группы генерал-майора пожарной охраны Мариоса Апостолидиса, пожарные со специальным оборудованием и измерительными приборами подошли к месту падения самолета и увидели разбросанные части самолета. Там они также нашли белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного. Следующим этапом будет запуск дрона для обследования всей территории, где упал самолет. Как только будет установлено, что нет риска для безопасности людей, начнутся действия на месте", — сообщили на ТВ.ЧП произошло в субботу вечером. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани. На борту были восемь членов экипажа. Неясно, выжил ли кто-нибудь. Как сообщило позже сербское Минобороны, в Бангладеш этим бортом перевозили 11,5 тонны "оборонной продукции".Эксперты должны будут проверить, что представляет собой белый порошок, тип груза, возможную токсичность местности после падения самолета и найти "черный ящик".В сети появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Их опубликовал Ena Channel города Кавала. На видео видно, что самолёт разбился на мелкие фрагменты, разбросанные по полю. Самолёт разбился примерно в пятистах метрах от домов. Жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми.

https://ria.ru/20220717/samolet-1802990545.html

https://ria.ru/20220423/prichiny-1785037412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, амман (город), иордания, ан-12, греция