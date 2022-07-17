Рейтинг@Mail.ru
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/gref-1803019762.html
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля - РИА Новости, 17.07.2022
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:03
2022-07-17T17:12
экономика
цены на нефть
украина
дербент
сбербанк россии
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735413646_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28da580fd3909bac85c1db0779f79de1.jpg
ДЕРБЕНТ, 17 июл — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам, почему укрепилась российская валюта, и какие есть способы сдержать этот процесс."Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта", — сказал банкир.Он рассказал, что покупка твердых валют для наполнения Фонда национального благосостояния сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможные альтернативы, включая юань."А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", — заключил глава Сбербанка.Курс рубля начал резко падать после начала специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80 процентов выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно снижаться: за десять недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро — до 56,7 рубля.
https://ria.ru/20220713/sberbank-1802125513.html
https://ria.ru/20220701/komissiya-1799443932.html
украина
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735413646_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce26ef8cbc2f5727e8bafd18567c241c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, украина, дербент, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии)
11:03 17.07.2022 (обновлено: 17:12 17.07.2022)
 
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля

Глава Сбербанка Греф объяснил укрепление рубля усложнением переводов и траты валюты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 17 июл — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам, почему укрепилась российская валюта, и какие есть способы сдержать этот процесс.
"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта", — сказал банкир.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 10:17
"Сбербанк Онлайн" стал самым скачиваемым приложением в RuStore
Он рассказал, что покупка твердых валют для наполнения Фонда национального благосостояния сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможные альтернативы, включая юань.
"А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", — заключил глава Сбербанка.
Курс рубля начал резко падать после начала специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80 процентов выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно снижаться: за десять недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.
Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро — до 56,7 рубля.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 00:27
Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков
 
ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаДербентСбербанк РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала