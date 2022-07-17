https://ria.ru/20220717/gref-1803019762.html

Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля

Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля - РИА Новости, 17.07.2022

Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля

Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам,... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:03

2022-07-17T11:03

2022-07-17T17:12

экономика

цены на нефть

украина

дербент

сбербанк россии

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735413646_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28da580fd3909bac85c1db0779f79de1.jpg

ДЕРБЕНТ, 17 июл — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам, почему укрепилась российская валюта, и какие есть способы сдержать этот процесс."Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта", — сказал банкир.Он рассказал, что покупка твердых валют для наполнения Фонда национального благосостояния сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможные альтернативы, включая юань."А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", — заключил глава Сбербанка.Курс рубля начал резко падать после начала специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80 процентов выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно снижаться: за десять недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро — до 56,7 рубля.

https://ria.ru/20220713/sberbank-1802125513.html

https://ria.ru/20220701/komissiya-1799443932.html

украина

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, украина, дербент, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии)