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Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля - РИА Новости, 17.07.2022
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:03
2022-07-17T11:03
2022-07-17T17:12
экономика
цены на нефть
украина
дербент
сбербанк россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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ДЕРБЕНТ, 17 июл — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам, почему укрепилась российская валюта, и какие есть способы сдержать этот процесс."Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта", — сказал банкир.Он рассказал, что покупка твердых валют для наполнения Фонда национального благосостояния сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможные альтернативы, включая юань."А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", — заключил глава Сбербанка.Курс рубля начал резко падать после начала специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80 процентов выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно снижаться: за десять недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро — до 56,7 рубля.
https://ria.ru/20220713/sberbank-1802125513.html
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экономика, цены на нефть, украина, дербент, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии)
11:03 17.07.2022 (обновлено: 17:12 17.07.2022)
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
Глава Сбербанка Греф объяснил укрепление рубля усложнением переводов и траты валюты
ДЕРБЕНТ, 17 июл — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке кредитной организации, рассказал журналистам, почему укрепилась российская валюта, и какие есть способы сдержать этот процесс.
"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта", — сказал банкир.
Он рассказал, что покупка твердых валют для наполнения Фонда национального благосостояния сейчас недоступны, поэтому Минфин
изучает возможные альтернативы, включая юань.
"А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", — заключил глава Сбербанка
.
Курс рубля начал резко падать после начала специальной военной операции на Украине
в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80 процентов выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно снижаться: за десять недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.
Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро — до 56,7 рубля.