https://ria.ru/20220717/goroskop-1800125469.html

Названы самые творческие знаки зодиака

Названы самые творческие знаки зодиака - РИА Новости, 17.07.2022

Названы самые творческие знаки зодиака

Названы знаки зодиака, чьи представители прирожденные творцы, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T06:30

2022-07-17T06:30

2022-07-17T06:30

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Названы знаки зодиака, чьи представители прирожденные творцы, пишет Pinkvilla.Львы в этом списке лидеры, они всегда полны идей и вдохновляют других. Они мыслят нестандартно, и это качество проявляется во всем. Повседневные обязанности или новое дело — Львы всегда знают, как креативно завершить начатое. Нормальное — это слишком скучно, по мнению Скорпионов. При этом даже в сильно устаревших вещах они способны увидеть что-то новое. Они внимательны к тому, что происходит вокруг, и не боятся выходить из зоны комфорта, когда анализируют происходящее. Благодаря воображению Водолеев мир становится лучше. Обычно у них позитивный взгляд на вещи, и это помогает им в бизнесе.Для Стрельцов искусство безгранично, они видят красоту во всем. От музыки до живописи — представители этого знака зачастую разносторонне талантливы.Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.

https://ria.ru/20220529/goroskop-1791246732.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, астрология, знаки зодиака, творчество