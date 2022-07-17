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В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России - РИА Новости, 17.07.2022
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В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России
В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России - РИА Новости, 17.07.2022
В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России
Немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:39
2022-07-17T14:46
экономика
германия
россия
берлин (город)
северный поток
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.Мюллер предположил, что топливные цены вышли на плато. Он напомнил, что на прошедшей неделе не было значительного скачка, хотя "Северный поток" не работал. Следовательно, рынки уже заложили в цену потерю поставок из России, продолжил Мюллер.Вместе с тем глава регулятора пообещал, что частным домохозяйствам "меньше всего нужно беспокоиться", им не отключат отопление из-за ситуации с энергоснабжением.По его словам, в случае прекращения поставок газа из России Берлин начнет получать топливо из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или с германских терминалов сжиженного природного газа в будущем.В заключение руководитель агентства предупредил, что страна, скорее всего, столкнется с нехваткой газа в течение двух зим.Как ранее сообщил оператор Nord Stream AG, обе нитки "Северного потока" на 11 дней остановят ради планового техосмотра. В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации. В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.
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экономика, германия, россия, берлин (город), северный поток, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:39 17.07.2022 (обновлено: 14:46 17.07.2022)
 
В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России

Глава регулятора ФРГ Клаус Мюллер заявил о невозможности пережить зиму без газа из России

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.
"Резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок из России. Работы по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток" должны начаться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве", — отметил он.
Мюллер предположил, что топливные цены вышли на плато. Он напомнил, что на прошедшей неделе не было значительного скачка, хотя "Северный поток" не работал. Следовательно, рынки уже заложили в цену потерю поставок из России, продолжил Мюллер.
Вместе с тем глава регулятора пообещал, что частным домохозяйствам "меньше всего нужно беспокоиться", им не отключат отопление из-за ситуации с энергоснабжением.
"Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность", — заверил Мюллер.
По его словам, в случае прекращения поставок газа из России Берлин начнет получать топливо из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или с германских терминалов сжиженного природного газа в будущем.
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В заключение руководитель агентства предупредил, что страна, скорее всего, столкнется с нехваткой газа в течение двух зим.
"К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше", — подытожил он.
Как ранее сообщил оператор Nord Stream AG, обе нитки "Северного потока" на 11 дней остановят ради планового техосмотра. В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации. В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.
Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.
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