10:39 17.07.2022 (обновлено: 14:46 17.07.2022)
В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России
Глава регулятора ФРГ Клаус Мюллер заявил о невозможности пережить зиму без газа из России
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.
"Резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок из России. Работы по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток" должны начаться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве", — отметил он.
Мюллер предположил, что топливные цены вышли на плато. Он напомнил, что на прошедшей неделе не было значительного скачка, хотя "Северный поток" не работал. Следовательно, рынки уже заложили в цену потерю поставок из России, продолжил Мюллер.
Вместе с тем глава регулятора пообещал, что частным домохозяйствам "меньше всего нужно беспокоиться", им не отключат отопление из-за ситуации с энергоснабжением.
"Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность", — заверил Мюллер.
По его словам, в случае прекращения поставок газа из России Берлин начнет получать топливо из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или с германских терминалов сжиженного природного газа в будущем.
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В заключение руководитель агентства предупредил, что страна, скорее всего, столкнется с нехваткой газа в течение двух зим.
"К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше", — подытожил он.
Как ранее сообщил оператор Nord Stream AG, обе нитки "Северного потока" на 11 дней остановят ради планового техосмотра. В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации. В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.
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