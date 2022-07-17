https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html

В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России

В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России - РИА Новости, 17.07.2022

В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России

Немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:39

2022-07-17T10:39

2022-07-17T14:46

экономика

германия

россия

берлин (город)

северный поток

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Немецкие газохранилища недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.Мюллер предположил, что топливные цены вышли на плато. Он напомнил, что на прошедшей неделе не было значительного скачка, хотя "Северный поток" не работал. Следовательно, рынки уже заложили в цену потерю поставок из России, продолжил Мюллер.Вместе с тем глава регулятора пообещал, что частным домохозяйствам "меньше всего нужно беспокоиться", им не отключат отопление из-за ситуации с энергоснабжением.По его словам, в случае прекращения поставок газа из России Берлин начнет получать топливо из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или с германских терминалов сжиженного природного газа в будущем.В заключение руководитель агентства предупредил, что страна, скорее всего, столкнется с нехваткой газа в течение двух зим.Как ранее сообщил оператор Nord Stream AG, обе нитки "Северного потока" на 11 дней остановят ради планового техосмотра. В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации. В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.

https://ria.ru/20220714/proschet-1802556777.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

германия

россия

берлин (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, германия, россия, берлин (город), северный поток, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии