https://ria.ru/20220717/gaz-1803004747.html

Германия снизила закачку в подземные хранилища газа

Германия снизила закачку в подземные хранилища газа - РИА Новости, 17.07.2022

Германия снизила закачку в подземные хранилища газа

Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:08

2022-07-17T09:08

2022-07-17T09:12

в мире

германия

европа

канада

оператор гтс украины

siemens

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_ef035250e8c38696ebf1f9ef289a4b94.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.Средний уровень заполненности немецких "подземок" на 15 июля составляет 64,44%, за день показатель вырос на 0,05 процентного пункта по сравнению с 0,08 и 0,01 процентного пункта в предшествующие дни, следует из данных GIE. Германия перешла к более активному отбору из хранилищ после остановки ключевого газопровода в регион - "Северного потока" - на плановое техобслуживание. Нехватка газа на немецком рынке привела к тому, что Германия 12 июля - впервые за четыре месяца, с 4 апреля - перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ.Объём выработки ветровой энергии в Евросоюзе 16 июля составил 14,5% и приблизился к уровню начала июля, свидетельствуют данные WindEurope. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 15,26%, а в прошлом месяце - 11,23%, что стало минимумом с начала года."Северный поток" находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне, следует из информации на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 17 июля составляет 41 миллион кубометров по сравнению с 41,6 миллиона кубометров днём ранее. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая.Прокачка "Газпрома" по обоим маршрутам снизилась с мая–июня. Это связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" - второй вход для транзита газа в Европу - не ведутся. Украина с 11 мая прекратила через неё приём, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поставки по "Северному потоку" с 16 июня упали до 40% от пропускной способности из-за технического обслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая"."Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от ограничений до конца 2024 года. Российская компания сообщила, что ждёт от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока".

https://ria.ru/20220703/vetrogeneratsiya-1799866628.html

https://ria.ru/20220716/gaz-1802892094.html

германия

европа

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, европа, канада, оператор гтс украины, siemens, газпром, северный поток