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Германия снизила закачку в подземные хранилища газа - РИА Новости, 17.07.2022
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Германия снизила закачку в подземные хранилища газа
Германия снизила закачку в подземные хранилища газа - РИА Новости, 17.07.2022
Германия снизила закачку в подземные хранилища газа
Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:08
2022-07-17T09:12
в мире
германия
европа
канада
оператор гтс украины
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.Средний уровень заполненности немецких "подземок" на 15 июля составляет 64,44%, за день показатель вырос на 0,05 процентного пункта по сравнению с 0,08 и 0,01 процентного пункта в предшествующие дни, следует из данных GIE. Германия перешла к более активному отбору из хранилищ после остановки ключевого газопровода в регион - "Северного потока" - на плановое техобслуживание. Нехватка газа на немецком рынке привела к тому, что Германия 12 июля - впервые за четыре месяца, с 4 апреля - перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ.Объём выработки ветровой энергии в Евросоюзе 16 июля составил 14,5% и приблизился к уровню начала июля, свидетельствуют данные WindEurope. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 15,26%, а в прошлом месяце - 11,23%, что стало минимумом с начала года."Северный поток" находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне, следует из информации на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 17 июля составляет 41 миллион кубометров по сравнению с 41,6 миллиона кубометров днём ранее. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая.Прокачка "Газпрома" по обоим маршрутам снизилась с мая–июня. Это связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" - второй вход для транзита газа в Европу - не ведутся. Украина с 11 мая прекратила через неё приём, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поставки по "Северному потоку" с 16 июня упали до 40% от пропускной способности из-за технического обслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая"."Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от ограничений до конца 2024 года. Российская компания сообщила, что ждёт от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока".
https://ria.ru/20220703/vetrogeneratsiya-1799866628.html
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в мире, германия, европа, канада, оператор гтс украины, siemens, газпром, северный поток
09:08 17.07.2022 (обновлено: 09:12 17.07.2022)
 
Германия снизила закачку в подземные хранилища газа

Германия снизила закачку в ПХГ, ветрогенерация в ЕС близка к уровню начала июля

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope.
Средний уровень заполненности немецких "подземок" на 15 июля составляет 64,44%, за день показатель вырос на 0,05 процентного пункта по сравнению с 0,08 и 0,01 процентного пункта в предшествующие дни, следует из данных GIE. Германия перешла к более активному отбору из хранилищ после остановки ключевого газопровода в регион - "Северного потока" - на плановое техобслуживание. Нехватка газа на немецком рынке привела к тому, что Германия 12 июля - впервые за четыре месяца, с 4 апреля - перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ.
Ветряная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 09:08
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации
Объём выработки ветровой энергии в Евросоюзе 16 июля составил 14,5% и приблизился к уровню начала июля, свидетельствуют данные WindEurope. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 15,26%, а в прошлом месяце - 11,23%, что стало минимумом с начала года.
"Северный поток" находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.
Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне, следует из информации на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 17 июля составляет 41 миллион кубометров по сравнению с 41,6 миллиона кубометров днём ранее. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая.
Прокачка "Газпрома" по обоим маршрутам снизилась с мая–июня. Это связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" - второй вход для транзита газа в Европу - не ведутся. Украина с 11 мая прекратила через неё приём, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поставки по "Северному потоку" с 16 июня упали до 40% от пропускной способности из-за технического обслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая".
"Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от ограничений до конца 2024 года. Российская компания сообщила, что ждёт от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока".
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 06:19
Эксперт рассказал, что поможет ЕС пережить спад поставок газа из России
 
В миреГерманияЕвропаКанадаОператор ГТС УкраиныSiemensГазпромСеверный поток
 
 
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