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Делегация Сил обороны Эстонии посетила Украину - РИА Новости, 17.07.2022
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Делегация Сил обороны Эстонии посетила Украину
Делегация Сил обороны Эстонии посетила Украину - РИА Новости, 17.07.2022
Делегация Сил обороны Эстонии посетила Украину
Делегация Сил обороны Эстонии во главе с командующим Мартином Геремом посетила Украину, сообщили в воскресенье в генштабе украинских войск. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:11
2022-07-17T15:11
в мире
валерий залужный
владимир путин
украина
эстония
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Делегация Сил обороны Эстонии во главе с командующим Мартином Геремом посетила Украину, сообщили в воскресенье в генштабе украинских войск."Состоялся официальный визит в Украину делегации Сил обороны Эстонской Республики во главе с командующим Сил обороны Эстонской Республики генерал-лейтенантом Мартином Геремом", - говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook *(запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По информации ведомства, в ходе визита главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный и Герем обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и украино-белорусской границе, тенденции развития "военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе"."Я ценю вовлеченность и помощь Эстонии, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым эстонцы приняли беженцев с Украины", - приводит слова Залужного генштаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, валерий залужный, владимир путин, украина, эстония, россия
15:11 17.07.2022
 
Делегация Сил обороны Эстонии посетила Украину

Генштаб ВСУ: делегация Сил обороны Эстонии посетила Украину

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Делегация Сил обороны Эстонии во главе с командующим Мартином Геремом посетила Украину, сообщили в воскресенье в генштабе украинских войск.
"Состоялся официальный визит в Украину делегации Сил обороны Эстонской Республики во главе с командующим Сил обороны Эстонской Республики генерал-лейтенантом Мартином Геремом", - говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook *(запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
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По информации ведомства, в ходе визита главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный и Герем обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и украино-белорусской границе, тенденции развития "военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе".
"Я ценю вовлеченность и помощь Эстонии, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым эстонцы приняли беженцев с Украины", - приводит слова Залужного генштаб.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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