https://ria.ru/20220717/energodar-1803012541.html
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 17.07.2022
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в воскресенье у остановки общественного транспорта в центре Энергодара Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:22
2022-07-17T10:22
2022-07-17T10:36
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в воскресенье у остановки общественного транспорта в центре Энергодара Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города."Сегодня утром у остановки правоохранители нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство диверсантов", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что диверсанты оставили устройство в центре города, у остановки с которой уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС,В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/kherson-1801909647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, херсонская область , украина, запорожская аэс
10:22 17.07.2022 (обновлено: 10:36 17.07.2022)
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство
У остановки транспорта в центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство