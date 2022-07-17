https://ria.ru/20220717/energodar-1803012541.html

В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство

В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 17.07.2022

В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в воскресенье у остановки общественного транспорта в центре Энергодара Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:22

2022-07-17T10:22

2022-07-17T10:36

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в воскресенье у остановки общественного транспорта в центре Энергодара Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города."Сегодня утром у остановки правоохранители нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство диверсантов", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что диверсанты оставили устройство в центре города, у остановки с которой уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС,В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/kherson-1801909647.html

https://ria.ru/20220712/drony-1802061043.html

запорожская область

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, херсонская область , украина, запорожская аэс