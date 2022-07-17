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В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 17.07.2022
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в воскресенье у остановки общественного транспорта в центре Энергодара Запорожской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:22
2022-07-17T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в воскресенье у остановки общественного транспорта в центре Энергодара Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города."Сегодня утром у остановки правоохранители нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство диверсантов", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что диверсанты оставили устройство в центре города, у остановки с которой уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС,В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/kherson-1801909647.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, херсонская область , украина, запорожская аэс
10:22 17.07.2022 (обновлено: 10:36 17.07.2022)
 
В центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство

У остановки транспорта в центре Энергодара нашли самодельное взрывное устройство

Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в воскресенье у остановки общественного транспорта в центре Энергодара Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.
"Сегодня утром у остановки правоохранители нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство диверсантов", - сообщил представитель пресс-службы.
Самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:49В мире
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства, сообщили в ГУ МВД по региону
Он уточнил, что диверсанты оставили устройство в центре города, у остановки с которой уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС,
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 19:12Специальная военная операция на Украине
Власти Энергодара назвали цели двух из шести дронов, запущенных по городу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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