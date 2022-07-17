https://ria.ru/20220717/elektrichka-1803007658.html
В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину
В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину - РИА Новости, 17.07.2022
В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину
Мужчина и женщина погибли под поездом в субботу в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:38
2022-07-17T09:38
2022-07-17T09:38
происшествия
москва
монино
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли под поездом в субботу в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу."Шестнадцатого июля на станции Яуза Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением Москва - Монино смертельно травмированы мужчина и женщина", - говорится в сообщении.Добавляется, что транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211007/elektrichka-1753468796.html
москва
монино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, монино
В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину
На станции Яуза в Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину