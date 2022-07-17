https://ria.ru/20220717/elektrichka-1803007658.html

В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину

В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину - РИА Новости, 17.07.2022

В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину

Мужчина и женщина погибли под поездом в субботу в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:38

2022-07-17T09:38

2022-07-17T09:38

происшествия

москва

монино

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли под поездом в субботу в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу."Шестнадцатого июля на станции Яуза Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением Москва - Монино смертельно травмированы мужчина и женщина", - говорится в сообщении.Добавляется, что транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211007/elektrichka-1753468796.html

москва

монино

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, монино