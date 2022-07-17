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В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину - РИА Новости, 17.07.2022
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В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину
В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину - РИА Новости, 17.07.2022
В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину
Мужчина и женщина погибли под поездом в субботу в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:38
2022-07-17T09:38
происшествия
москва
монино
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли под поездом в субботу в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу."Шестнадцатого июля на станции Яуза Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением Москва - Монино смертельно травмированы мужчина и женщина", - говорится в сообщении.Добавляется, что транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, монино
09:38 17.07.2022
 
В Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину

На станции Яуза в Москве электричка насмерть сбила мужчину и женщину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли под поездом в субботу в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"Шестнадцатого июля на станции Яуза Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением Москва - Монино смертельно травмированы мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
Добавляется, что транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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В Москве электричка сбила двух мужчин
 
ПроисшествияМоскваМонино
 
 
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