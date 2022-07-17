Рейтинг@Mail.ru
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/eksport-1803028835.html
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 17.07.2022
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха
Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:37
2022-07-17T12:37
экономика
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eaca73944e0d6a76dc9d74e620b0d1d.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ."Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллион тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллион тонн) ... Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.
https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4015a9b18fe21db620ee2d37880545c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, экспорт
12:37 17.07.2022
 
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛиния розлива растительного масла на заводе в Краснодарском крае
Линия розлива растительного масла на заводе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Линия розлива растительного масла на заводе в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллион тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллион тонн) ... Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 14:11
Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС
 
ЭкономикаЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала