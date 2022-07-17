https://ria.ru/20220717/eksport-1803028835.html
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 17.07.2022
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха
Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:37
2022-07-17T12:37
2022-07-17T12:37
экономика
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eaca73944e0d6a76dc9d74e620b0d1d.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ."Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллион тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллион тонн) ... Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.
https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4015a9b18fe21db620ee2d37880545c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, экспорт
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха
Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллион тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллион тонн) ... Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.