https://ria.ru/20220717/eksport-1803028835.html

Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 17.07.2022

Правительство увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:37

2022-07-17T12:37

2022-07-17T12:37

экономика

экспорт

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха на 400 тысяч тонн до 31 августа, сообщается на сайте кабмина РФ."Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тысяч тонн (ранее допустимый объем составлял 1,5 миллион тонн), на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн (ранее – 0,7 миллион тонн) ... Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение принято при обеспеченности продукцией внутреннего рынка. На сайте кабмина отмечается, что оно поддержит производителей, поскольку они смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж.

https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, экспорт