https://ria.ru/20220717/ekspertiza-1803084329.html
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы - РИА Новости, 17.07.2022
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы
Совершенствование экспертизы в российском Фонде президентских грантов идет постоянно, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T20:35
2022-07-17T20:35
2022-07-17T20:35
общество
фонд президентских грантов
илья чукалин
форум "территория смыслов"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совершенствование экспертизы в российском Фонде президентских грантов идет постоянно, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.Он отметил, что работа идет в направлении того, чтобы сделать оценки экспертов, которые они дают проектам на этапе рассмотрения для распределения грантов, еще точнее.
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общество, фонд президентских грантов, илья чукалин, форум "территория смыслов"
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы
Чукалин заявил о совершенствовании экспертизы при распределении президентских грантов