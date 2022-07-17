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Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы - РИА Новости, 17.07.2022
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Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы - РИА Новости, 17.07.2022
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы
Совершенствование экспертизы в российском Фонде президентских грантов идет постоянно, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T20:35
2022-07-17T20:35
общество
фонд президентских грантов
илья чукалин
форум "территория смыслов"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совершенствование экспертизы в российском Фонде президентских грантов идет постоянно, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.Он отметил, что работа идет в направлении того, чтобы сделать оценки экспертов, которые они дают проектам на этапе рассмотрения для распределения грантов, еще точнее.
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общество, фонд президентских грантов, илья чукалин, форум "территория смыслов"
20:35 17.07.2022
 
Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы

Чукалин заявил о совершенствовании экспертизы при распределении президентских грантов

© РИА Новости / Илья ПиталевГенеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совершенствование экспертизы в российском Фонде президентских грантов идет постоянно, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.
"Это такая постоянная работа над совершенствованием экспертизы, чтобы, с одной стороны, не нарушить принципы рассмотрения, но с другой стороны, чтобы не допустить, чтобы какая-то заявка была несправедливо оценена", - сказал Чукалин на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".
Он отметил, что работа идет в направлении того, чтобы сделать оценки экспертов, которые они дают проектам на этапе рассмотрения для распределения грантов, еще точнее.
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ОбществоФонд президентских грантовИлья ЧукалинФорум "Территория смыслов"
 
 
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