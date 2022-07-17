Гендиректор Фонда президентских грантов заявил об улучшении экспертизы

"Это такая постоянная работа над совершенствованием экспертизы, чтобы, с одной стороны, не нарушить принципы рассмотрения, но с другой стороны, чтобы не допустить, чтобы какая-то заявка была несправедливо оценена", - сказал Чукалин на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".