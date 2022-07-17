https://ria.ru/20220717/dtp-1803053145.html
В ДТП в Тамбовской области погибли три человека
В ДТП в Тамбовской области погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2022
В ДТП в Тамбовской области погибли три человека
Три человека, в том числе подросток, погибли и ещё два человека получили травмы в результате ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:17
2022-07-17T16:17
2022-07-17T16:17
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли и ещё два человека получили травмы в результате ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону."Трое из пяти участников автоаварии, жители Мичуринского района, погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Среди погибших 15-летний подросток, а также мужчина 1998 года рождения и женщина 2002 года рождения. Сочетанную травму получил 35-летний мужчина, а водитель - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", - сообщают правоохранители.По данным МВД, 18-летний водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в правый кювет и перевернулась.
https://ria.ru/20220717/dtp-1803039652.html
тамбовская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область
В ДТП в Тамбовской области погибли три человека
В ДТП в Тамбовской области погибли три человека, в том числе подросток
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли и ещё два человека получили травмы в результате ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
"Трое из пяти участников автоаварии, жители Мичуринского района, погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Среди погибших 15-летний подросток, а также мужчина 1998 года рождения и женщина 2002 года рождения. Сочетанную травму получил 35-летний мужчина, а водитель - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", - сообщают правоохранители.
По данным МВД, 18-летний водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в правый кювет и перевернулась.