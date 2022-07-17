https://ria.ru/20220717/dtp-1803053145.html

В ДТП в Тамбовской области погибли три человека

В ДТП в Тамбовской области погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2022

В ДТП в Тамбовской области погибли три человека

Три человека, в том числе подросток, погибли и ещё два человека получили травмы в результате ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:17

2022-07-17T16:17

2022-07-17T16:17

происшествия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, погибли и ещё два человека получили травмы в результате ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону."Трое из пяти участников автоаварии, жители Мичуринского района, погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Среди погибших 15-летний подросток, а также мужчина 1998 года рождения и женщина 2002 года рождения. Сочетанную травму получил 35-летний мужчина, а водитель - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", - сообщают правоохранители.По данным МВД, 18-летний водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в правый кювет и перевернулась.

https://ria.ru/20220717/dtp-1803039652.html

тамбовская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тамбовская область