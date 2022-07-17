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Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2022
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Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека
Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2022
Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Сергиевском районе Самарской области, в результате произошедшего погибли три человека, сообщила... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:15
2022-07-17T14:19
происшествия
авто
самарская область
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САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Сергиевском районе Самарской области, в результате произошедшего погибли три человека, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."Сегодня в 6.30 (5.50 мск)… произошло столкновение автомобиля Skoda Rapid с легковым автомобилем Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля Skoda", - говорится в сообщении.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выезжал прокурор района Вадим Поляков, надзорное ведомство проводит проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства ДТП, причины и условия, ему способствовавшие, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220709/stolknovenie-1801422409.html
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происшествия, авто, самарская область
14:15 17.07.2022 (обновлено: 14:19 17.07.2022)
 
Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека

При столкновении в Сергиевском районе Самарской области двух машин погибли три человека

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП на трассе в Сергиевском районе Самарской области
ДТП на трассе в Сергиевском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП на трассе в Сергиевском районе Самарской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Сергиевском районе Самарской области, в результате произошедшего погибли три человека, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Сегодня в 6.30 (5.50 мск)… произошло столкновение автомобиля Skoda Rapid с легковым автомобилем Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля Skoda", - говорится в сообщении.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выезжал прокурор района Вадим Поляков, надзорное ведомство проводит проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства ДТП, причины и условия, ему способствовавшие, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, добавили в прокуратуре.
На месте ДТП с участием двух автомобилей в Красноярском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 16:18
При столкновении двух автомобилей под Самарой погибли два человека
 
ПроисшествияАвтоСамарская область
 
 
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