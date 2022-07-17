https://ria.ru/20220717/dtp-1803039652.html

Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека

Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2022

Под Самарой при столкновении двух легковушек погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Сергиевском районе Самарской области, в результате произошедшего погибли три человека, сообщила... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:15

2022-07-17T14:15

2022-07-17T14:19

происшествия

авто

самарская область

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САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Сергиевском районе Самарской области, в результате произошедшего погибли три человека, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."Сегодня в 6.30 (5.50 мск)… произошло столкновение автомобиля Skoda Rapid с легковым автомобилем Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля Skoda", - говорится в сообщении.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выезжал прокурор района Вадим Поляков, надзорное ведомство проводит проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства ДТП, причины и условия, ему способствовавшие, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220709/stolknovenie-1801422409.html

самарская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, самарская область