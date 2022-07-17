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Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/donbass-1803036331.html
Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ
Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ
Одной из жертв ракетного удара украинских силовиков по Алчевску стал руководитель общественной организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев, сообщил... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:35
2022-07-17T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
украина
киев
россия
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Одной из жертв ракетного удара украинских силовиков по Алчевску стал руководитель общественной организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев, сообщил журналистам мэр города Альберт Апшев.В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, погибли два человека, один получил ранение."К сожалению, есть потери. У нас один раненый, два погибших. Один из них - это Кирилл Губарев (руководитель общественная организация "Пища жизни. Донбасс" - ред.). Он во время военной агрессии (Киева – ред.) помогал обездоленным, он осуществлял кормление людей, они выезжали в горячие точки, в тот момент - Северодонецк, Лисичанск, Попасная. К сожалению, его теперь нет", - сообщил Апшев.По предварительным данным, вместе с Губаревым погиб еще один волонтер организации.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220717/donbass-1803003450.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, украина, киев, россия, нато, сцкк, министерство обороны сша
13:35 17.07.2022
 
Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Алчевска Апшев: глава "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Одной из жертв ракетного удара украинских силовиков по Алчевску стал руководитель общественной организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев, сообщил журналистам мэр города Альберт Апшев.
В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, погибли два человека, один получил ранение.
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
08:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
"К сожалению, есть потери. У нас один раненый, два погибших. Один из них - это Кирилл Губарев (руководитель общественная организация "Пища жизни. Донбасс" - ред.). Он во время военной агрессии (Киева – ред.) помогал обездоленным, он осуществлял кормление людей, они выезжали в горячие точки, в тот момент - Северодонецк, Лисичанск, Попасная. К сожалению, его теперь нет", - сообщил Апшев.
По предварительным данным, вместе с Губаревым погиб еще один волонтер организации.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Последствия удара по Алчевску в ЛНР американскими системами HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:29Специальная военная операция на Украине
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погибли два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаКиевРоссияНАТОСЦККМинистерство обороны США
 
 
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