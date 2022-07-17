https://ria.ru/20220717/donbass-1803036331.html

Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ

Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022

Глава организации "Пища жизни. Донбасс" погиб при обстреле со стороны ВСУ

Одной из жертв ракетного удара украинских силовиков по Алчевску стал руководитель общественной организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев, сообщил... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:35

2022-07-17T13:35

2022-07-17T13:35

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Одной из жертв ракетного удара украинских силовиков по Алчевску стал руководитель общественной организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев, сообщил журналистам мэр города Альберт Апшев.В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, погибли два человека, один получил ранение."К сожалению, есть потери. У нас один раненый, два погибших. Один из них - это Кирилл Губарев (руководитель общественная организация "Пища жизни. Донбасс" - ред.). Он во время военной агрессии (Киева – ред.) помогал обездоленным, он осуществлял кормление людей, они выезжали в горячие точки, в тот момент - Северодонецк, Лисичанск, Попасная. К сожалению, его теперь нет", - сообщил Апшев.По предварительным данным, вместе с Губаревым погиб еще один волонтер организации.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220717/donbass-1803003450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, украина, киев, россия, нато, сцкк, министерство обороны сша