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Силы ДНР и ЛНР освободили 253 населенных пункта

Силы ДНР и ЛНР освободили 253 населенных пункта - РИА Новости, 17.07.2022

Силы ДНР и ЛНР освободили 253 населенных пункта

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 253 населенных пунктов в Донбассе. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:25

2022-07-17T10:25

2022-07-17T14:13

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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 253 населенных пунктов в Донбассе."По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку", — говорится в заявлении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф