https://ria.ru/20220717/demokratiya-1803015401.html

Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем

Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.07.2022

Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем

Демократию приносят в жертву внешнеполитическим решениям Соединенных Штатов в гонке сверхдержав, считают авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:40

2022-07-17T10:40

2022-07-17T10:40

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Демократию приносят в жертву внешнеполитическим решениям Соединенных Штатов в гонке сверхдержав, считают авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон.По мнению журналистов, противостояние Вашингтона Москве и Пекину, воспринимаемое американской политической элитой как "чистое благо", не только вредит благополучию граждан, но и провоцирует отказ от декларируемых демократических ценностей."Как расизм и насилие на этнической почве были частью холодной войны, так они (демократические ценности. — Прим. ред.) сегодня стали самой заметной и непосредственной ценой противостояния с Китаем и Россией. Только за последние несколько месяцев в США усилились ксенофобские атаки на русских и китайских иммигрантов. <...> После начала спецоперации на Украине российский бизнес в Штатах был бойкотирован, а компания Disney приостановила выпуск своих новых фильмов в России. Представитель Демократической партии Эрик Суолвелл даже дошел до того, что предложил "выгнать всех русских студентов из США". Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны", — уверены обозреватели.По их мнению, американским политикам необходимо пересмотреть приоритеты в сторону заботы о собственных жителях, чего в США давно не происходило из-за убеждения в том, что любые государственные меры социальной поддержки носят коммунистический характер.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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