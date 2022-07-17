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Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.07.2022
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Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем
Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.07.2022
Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем
Демократию приносят в жертву внешнеполитическим решениям Соединенных Штатов в гонке сверхдержав, считают авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:40
2022-07-17T10:40
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Демократию приносят в жертву внешнеполитическим решениям Соединенных Штатов в гонке сверхдержав, считают авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон.По мнению журналистов, противостояние Вашингтона Москве и Пекину, воспринимаемое американской политической элитой как "чистое благо", не только вредит благополучию граждан, но и провоцирует отказ от декларируемых демократических ценностей."Как расизм и насилие на этнической почве были частью холодной войны, так они (демократические ценности. — Прим. ред.) сегодня стали самой заметной и непосредственной ценой противостояния с Китаем и Россией. Только за последние несколько месяцев в США усилились ксенофобские атаки на русских и китайских иммигрантов. &lt;...&gt; После начала спецоперации на Украине российский бизнес в Штатах был бойкотирован, а компания Disney приостановила выпуск своих новых фильмов в России. Представитель Демократической партии Эрик Суолвелл даже дошел до того, что предложил "выгнать всех русских студентов из США". Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны", — уверены обозреватели.По их мнению, американским политикам необходимо пересмотреть приоритеты в сторону заботы о собственных жителях, чего в США давно не происходило из-за убеждения в том, что любые государственные меры социальной поддержки носят коммунистический характер.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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в мире, россия, москва, сша
10:40 17.07.2022
 
Foreign Affairs указал США на опасное последствие гонки с Россией и Китаем

Foreign Affairs: США жертвуют демократией ради холодной войны против России и Китая

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Демократию приносят в жертву внешнеполитическим решениям Соединенных Штатов в гонке сверхдержав, считают авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон.
По мнению журналистов, противостояние Вашингтона Москве и Пекину, воспринимаемое американской политической элитой как "чистое благо", не только вредит благополучию граждан, но и провоцирует отказ от декларируемых демократических ценностей.
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"Как расизм и насилие на этнической почве были частью холодной войны, так они (демократические ценности. — Прим. ред.) сегодня стали самой заметной и непосредственной ценой противостояния с Китаем и Россией. Только за последние несколько месяцев в США усилились ксенофобские атаки на русских и китайских иммигрантов. <...> После начала спецоперации на Украине российский бизнес в Штатах был бойкотирован, а компания Disney приостановила выпуск своих новых фильмов в России. Представитель Демократической партии Эрик Суолвелл даже дошел до того, что предложил "выгнать всех русских студентов из США". Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны", — уверены обозреватели.
По их мнению, американским политикам необходимо пересмотреть приоритеты в сторону заботы о собственных жителях, чего в США давно не происходило из-за убеждения в том, что любые государственные меры социальной поддержки носят коммунистический характер.
"На самом деле, если Соединенные Штаты хотят иметь хорошо функционирующее государство с мирным гражданским обществом, последнее, к чему они должны стремиться, — это соперничество великих держав. В конкурентной среде не могут быть решены многие из наиболее серьезных угроз демократии: изменение климата, белый национализм и ксенофобия, пандемии инфекционных заболеваний и экономическое неравенство", — считают Бренс и Джексон.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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