Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов

"У нас почти 80% проектов, которые уже прошли оценку, реализованы успешно, но есть 17% "троечников" и даже 3% "двоечников", несмотря на экспертизу. Здесь тоже никогда не нужно ничего приукрашивать", - сказал Чукалин на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".