https://ria.ru/20220717/chukalin-1803088456.html
Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов
Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов - РИА Новости, 17.07.2022
Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов
Проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов, реализуются успешно в 80% случаев, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T21:05
2022-07-17T21:05
2022-07-17T21:05
фонд президентских грантов
илья чукалин
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов, реализуются успешно в 80% случаев, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.Чукалин отметил, что фонд постоянно работает над выявлением ошибок, которые привели к плохой реализации некоторых проектов, получивших поддержку, чтобы новые проекты "не наступали на те же грабли".
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фонд президентских грантов, илья чукалин, общество, россия, форум "территория смыслов"
Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов
Гендиректор Фонда президентских грантов Чукалин сообщил о реализации 80 процентов проектов