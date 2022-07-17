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Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов - РИА Новости, 17.07.2022
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Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов
Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов - РИА Новости, 17.07.2022
Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов
Проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов, реализуются успешно в 80% случаев, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T21:05
2022-07-17T21:05
фонд президентских грантов
илья чукалин
общество
россия
форум "территория смыслов"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов, реализуются успешно в 80% случаев, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.Чукалин отметил, что фонд постоянно работает над выявлением ошибок, которые привели к плохой реализации некоторых проектов, получивших поддержку, чтобы новые проекты "не наступали на те же грабли".
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фонд президентских грантов, илья чукалин, общество, россия, форум "территория смыслов"
21:05 17.07.2022
 
Чукалин оценил успешность проектов Фонда президентских грантов

Гендиректор Фонда президентских грантов Чукалин сообщил о реализации 80 процентов проектов

© РИА Новости / Илья ПиталевГенеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов, реализуются успешно в 80% случаев, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.
"У нас почти 80% проектов, которые уже прошли оценку, реализованы успешно, но есть 17% "троечников" и даже 3% "двоечников", несмотря на экспертизу. Здесь тоже никогда не нужно ничего приукрашивать", - сказал Чукалин на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".
Чукалин отметил, что фонд постоянно работает над выявлением ошибок, которые привели к плохой реализации некоторых проектов, получивших поддержку, чтобы новые проекты "не наступали на те же грабли".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Фонд президентских грантовИлья ЧукалинОбществоРоссияФорум "Территория смыслов"
 
 
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