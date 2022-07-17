https://ria.ru/20220717/chekhiya-1803058983.html

Чехия делает все для обеспечения страны энергоресурсами, заявил Фиала

Чехия делает все для обеспечения страны энергоресурсами, заявил Фиала - РИА Новости, 17.07.2022

Чехия делает все для обеспечения страны энергоресурсами, заявил Фиала

Чешское правительство не дожидается помощи извне и все делает для самообеспечения страны энергоресурсами, написал в воскресенье в сети Facebook* (запрещена в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T17:05

2022-07-17T17:05

2022-07-17T17:05

цены на нефть

чехия

нидерланды

бавария

евросоюз

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ПРАГА, 17 июл – РИА Новости. Чешское правительство не дожидается помощи извне и все делает для самообеспечения страны энергоресурсами, написал в воскресенье в сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) премьер Петр Фиала."Правительство республики не полагается на помощь извне, на то, что кто-то о нас позаботится. Мы делаем решительные шаги для самообеспечения страны энергоресурсами в самых разных вариантах. Наши газохранилища уже наполнены на 70%. Мы выиграли тендер на получение части терминала на сжиженный природный газ в Нидерландах, который покроет третью часть нашего годового потребления. Мы возобновили переговоры о достройке газопровода STORK-II из Польши", - написал Фиала.Кроме того, добавил премьер, кабмину Чехии удалось договориться с властями Баварии о расширении мощности нефтепровода TAL, который идет из итальянского города Триеста, и вместе с рядом других стран добиться того, что атом и газ теперь считаются в ЕС чистыми источниками энергии.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220714/nefteprovod-1802535604.html

чехия

нидерланды

бавария

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цены на нефть, чехия, нидерланды, бавария, евросоюз