15:36 17.07.2022 (обновлено: 19:03 17.07.2022)
В Испании раскрыли неожиданного соперника США и Европы
Rebelion: БРИКС, в отличие от США и ЕС, стремится укрепить международное сотрудничество
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В то время как группа из пяти стран — Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР — способствует укреплению и расширению многополярного сотрудничества, Соединенные Штаты и Европейский союз изнуряют себя антироссийскими санкциями, пишет испанское издание Rebelion.
"БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов", — считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш.
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
"На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах", — напомнил Бланш.
В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к группе говорил и президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь, в свою очередь, сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
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