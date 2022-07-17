https://ria.ru/20220717/briks-1803048120.html

В Испании раскрыли неожиданного соперника США и Европы

В Испании раскрыли неожиданного соперника США и Европы - РИА Новости, 17.07.2022

В Испании раскрыли неожиданного соперника США и Европы

В то время как группа из пяти стран — Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР — способствует укреплению и расширению многополярного сотрудничества, Соединенные Штаты... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:36

2022-07-17T15:36

2022-07-17T19:03

аргентина

москва

тегеран (город)

брикс

мид ирана

мид кнр

альберто фернандес

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В то время как группа из пяти стран — Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР — способствует укреплению и расширению многополярного сотрудничества, Соединенные Штаты и Европейский союз изнуряют себя антироссийскими санкциями, пишет испанское издание Rebelion."БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов", — считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш. По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации. "На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах", — напомнил Бланш.В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к группе говорил и президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь, в свою очередь, сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

аргентина

москва

тегеран (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

аргентина, москва, тегеран (город), брикс, мид ирана, мид кнр, альберто фернандес, в мире, санкции в отношении россии