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"Ты нам не друг". Байден разозлил Британию неудобной правдой о стране - РИА Новости, 17.07.2022
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"Ты нам не друг". Байден разозлил Британию неудобной правдой о стране
"Ты нам не друг". Байден разозлил Британию неудобной правдой о стране - РИА Новости, 17.07.2022
"Ты нам не друг". Байден разозлил Британию неудобной правдой о стране
Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер отреагировал на слова президента США Джо Байдена о систематическом притеснении... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:38
2022-07-17T19:06
в мире
ирландия
великобритания
ближний восток
сша
джо байден
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер отреагировал на слова президента США Джо Байдена о систематическом притеснении ирландцев властями Соединенного Королевства.Во время своего визита на Ближний Восток глава Белого дома встретился с лидерами Палестины и напомнил о непростой судьбе жителей страны."У моей семьи ирландско-американское происхождение. У нас длинная история с Великобританией и их отношением к ирландцам-католикам на протяжении &lt;…&gt; 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа", — заявил Байден.Его слова показались экс-советнику Тэтчер слишком резкими.Коренное население Ирландии подвергалось гонениям со стороны англичан на протяжении восьми веков. Время от времени это противостояние приводило к геноциду ирландцев со стороны лондонских властей. В 1649-1653 годах лорд-протектор Англии Оливер Кромвель жестоко подавил волнения в Ирландии, уничтожив почти половину жителей острова (до трагических событий их численность составляла 1,5 миллиона человек).В апреле 1916 года, воспользовавшись тем, что Лондон был занят Первой мировой войной, сторонники независимости Ирландии подняли восстание, которое пресекли британские войска. Три года спустя была сформирована Ирландская республиканская армия (ИРА), начавшая войну за свободу страны. Соединенное Королевство подписало 6 декабря 1921 года мирный договор, признав Ирландию доминионом с широкими полномочиями. В 1949 году Дублин окончательно вышел из Британского Содружества и обрел суверенитет.
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в мире, ирландия, великобритания, ближний восток, сша, джо байден
18:38 17.07.2022 (обновлено: 19:06 17.07.2022)
 
"Ты нам не друг". Байден разозлил Британию неудобной правдой о стране

Байден разозлил экс-помощника Тэтчер, напомнив о притеснении ирландцев Британией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер отреагировал на слова президента США Джо Байдена о систематическом притеснении ирландцев властями Соединенного Королевства.
Во время своего визита на Ближний Восток глава Белого дома встретился с лидерами Палестины и напомнил о непростой судьбе жителей страны.
"У моей семьи ирландско-американское происхождение. У нас длинная история с Великобританией и их отношением к ирландцам-католикам на протяжении <…> 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа", — заявил Байден.
Его слова показались экс-советнику Тэтчер слишком резкими.
"Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США — не друг Великобритании", — написал он в Twitter.
Коренное население Ирландии подвергалось гонениям со стороны англичан на протяжении восьми веков. Время от времени это противостояние приводило к геноциду ирландцев со стороны лондонских властей. В 1649-1653 годах лорд-протектор Англии Оливер Кромвель жестоко подавил волнения в Ирландии, уничтожив почти половину жителей острова (до трагических событий их численность составляла 1,5 миллиона человек).
В апреле 1916 года, воспользовавшись тем, что Лондон был занят Первой мировой войной, сторонники независимости Ирландии подняли восстание, которое пресекли британские войска. Три года спустя была сформирована Ирландская республиканская армия (ИРА), начавшая войну за свободу страны. Соединенное Королевство подписало 6 декабря 1921 года мирный договор, признав Ирландию доминионом с широкими полномочиями. В 1949 году Дублин окончательно вышел из Британского Содружества и обрел суверенитет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:51
Американский сенатор поймал Байдена на глупой ошибке
 
В миреИрландияВеликобританияБлижний ВостокСШАДжо Байден
 
 
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