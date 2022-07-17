https://ria.ru/20220717/balet-1803075526.html

В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу

В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу - РИА Новости, 17.07.2022

В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу

Балет исключили из списка обязательных прослушиваний для поступления в ведущую школу танцев в Великобритании из-за того, что он основан на "идеях белых... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:25

2022-07-17T19:25

2022-07-17T19:28

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Балет исключили из списка обязательных прослушиваний для поступления в ведущую школу танцев в Великобритании из-за того, что он основан на "идеях белых европейцев", пишет газета Telegraph.Как пишет издание, Северная школа современного танца, которая входит в состав лондонской Консерватории танца и драмы, пересмотрела "элитарную форму искусства" из-за стремления стать "прогрессивным учреждением".Также Маккарти отмечает, что есть проблемы, связанные с лексикой, которая привела к гендерным различиям, таким как "балерина" для женщин и "танцор" для мужчин. Она добавила, что школа призвала персонал использовать гендерно-нейтральные термины, а также попытаться включить "они" в термины местоимений.Год назад газета сообщила, что консерватория решила кардинально изменить учебную программу и начать борьбу с идеей "белого превосходства", которая укоренилась в некоторых предметах. Авторы инициативы выражали беспокойство относительно "пуантов и трико" и требовали убедиться, что "будет представлен весь спектр цветов кожи".

https://ria.ru/20220603/balet-1793012858.html

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в мире, великобритания