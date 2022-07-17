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В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу - РИА Новости, 17.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220717/balet-1803075526.html
В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу
В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу - РИА Новости, 17.07.2022
В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу
Балет исключили из списка обязательных прослушиваний для поступления в ведущую школу танцев в Великобритании из-за того, что он основан на "идеях белых... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:25
2022-07-17T19:28
культура
в мире
великобритания
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Балет исключили из списка обязательных прослушиваний для поступления в ведущую школу танцев в Великобритании из-за того, что он основан на "идеях белых европейцев", пишет газета Telegraph.Как пишет издание, Северная школа современного танца, которая входит в состав лондонской Консерватории танца и драмы, пересмотрела "элитарную форму искусства" из-за стремления стать "прогрессивным учреждением".Также Маккарти отмечает, что есть проблемы, связанные с лексикой, которая привела к гендерным различиям, таким как "балерина" для женщин и "танцор" для мужчин. Она добавила, что школа призвала персонал использовать гендерно-нейтральные термины, а также попытаться включить "они" в термины местоимений.Год назад газета сообщила, что консерватория решила кардинально изменить учебную программу и начать борьбу с идеей "белого превосходства", которая укоренилась в некоторых предметах. Авторы инициативы выражали беспокойство относительно "пуантов и трико" и требовали убедиться, что "будет представлен весь спектр цветов кожи".
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в мире, великобритания
19:25 17.07.2022 (обновлено: 19:28 17.07.2022)
 
В Британии исключили балет из списка испытаний для поступления в танцшколу

Ведущая танцшкола Британии исключила балет из списка вступительных испытаний из-за расизма

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАртистка балетной труппы на репетиции в балетном классе
Артистка балетной труппы на репетиции в балетном классе - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Артистка балетной труппы на репетиции в балетном классе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Балет исключили из списка обязательных прослушиваний для поступления в ведущую школу танцев в Великобритании из-за того, что он основан на "идеях белых европейцев", пишет газета Telegraph.
Как пишет издание, Северная школа современного танца, которая входит в состав лондонской Консерватории танца и драмы, пересмотрела "элитарную форму искусства" из-за стремления стать "прогрессивным учреждением".
"Молодые люди, как правило, должны платить за занятия балетом, и у огромного числа потенциальных студентов не было такой возможности... Это очень специфическая форма, построенная на особых идеях белых европейцев и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, которые не соответствуют этому эстетическому идеалу", - цитирует газета заведующую кафедрой бакалавриата консерватории Франческу Маккарти.
Также Маккарти отмечает, что есть проблемы, связанные с лексикой, которая привела к гендерным различиям, таким как "балерина" для женщин и "танцор" для мужчин. Она добавила, что школа призвала персонал использовать гендерно-нейтральные термины, а также попытаться включить "они" в термины местоимений.
Год назад газета сообщила, что консерватория решила кардинально изменить учебную программу и начать борьбу с идеей "белого превосходства", которая укоренилась в некоторых предметах. Авторы инициативы выражали беспокойство относительно "пуантов и трико" и требовали убедиться, что "будет представлен весь спектр цветов кожи".
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