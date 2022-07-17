https://ria.ru/20220717/arbuz-1802883224.html

Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз

Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз - РИА Новости, 17.07.2022

Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз

Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, так как там они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T03:15

2022-07-17T03:15

2022-07-17T03:15

общество

россия

ягоды

торговый дом "перекресток"

юлия лемешева

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, так как там они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках этого не делают, рассказывает агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.По словам эксперта, лучше всего брать арбуз весом семь-девять килограммов, с многочисленными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если постучать по спелому плоду, звук будет звонким и ясным, при хлопке ладонью почувствуется отдача.Лемешкова подчеркнула, что хранить арбуз следует при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха.В целом виде арбуз можно хранить в течение нескольких месяцев. Разрезанный арбуз при комнатной температуре хранить нельзя — он начинает портиться уже через пару часов, отметила специалист.

https://rsport.ria.ru/20220608/frukty-1793723637.html

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общество, россия, ягоды, торговый дом "перекресток", юлия лемешева