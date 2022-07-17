Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз
Эксперт Лемешева: следует покупать в супермаркетах и на рынках из-за проверки на пестициды
Арбузы. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, так как там они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках этого не делают, рассказывает агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.
По словам эксперта, лучше всего брать арбуз весом семь-девять килограммов, с многочисленными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если постучать по спелому плоду, звук будет звонким и ясным, при хлопке ладонью почувствуется отдача.
"Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком — созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать — спелый арбуз чуть-чуть затрещит", — пояснила собеседница агентства.
Лемешкова подчеркнула, что хранить арбуз следует при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха.
В целом виде арбуз можно хранить в течение нескольких месяцев. Разрезанный арбуз при комнатной температуре хранить нельзя — он начинает портиться уже через пару часов, отметила специалист.