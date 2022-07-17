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Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз - РИА Новости, 17.07.2022
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Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз
Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз - РИА Новости, 17.07.2022
Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз
Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, так как там они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T03:15
2022-07-17T03:15
общество
россия
ягоды
торговый дом "перекресток"
юлия лемешева
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, так как там они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках этого не делают, рассказывает агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.По словам эксперта, лучше всего брать арбуз весом семь-девять килограммов, с многочисленными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если постучать по спелому плоду, звук будет звонким и ясным, при хлопке ладонью почувствуется отдача.Лемешкова подчеркнула, что хранить арбуз следует при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха.В целом виде арбуз можно хранить в течение нескольких месяцев. Разрезанный арбуз при комнатной температуре хранить нельзя — он начинает портиться уже через пару часов, отметила специалист.
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общество, россия, ягоды, торговый дом "перекресток", юлия лемешева
03:15 17.07.2022
 
Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз

Эксперт Лемешева: следует покупать в супермаркетах и на рынках из-за проверки на пестициды

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, так как там они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках этого не делают, рассказывает агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.
По словам эксперта, лучше всего брать арбуз весом семь-девять килограммов, с многочисленными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если постучать по спелому плоду, звук будет звонким и ясным, при хлопке ладонью почувствуется отдача.
"Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком — созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать — спелый арбуз чуть-чуть затрещит", — пояснила собеседница агентства.
Лемешкова подчеркнула, что хранить арбуз следует при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха.
В целом виде арбуз можно хранить в течение нескольких месяцев. Разрезанный арбуз при комнатной температуре хранить нельзя — он начинает портиться уже через пару часов, отметила специалист.
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ОбществоРоссияЯгодыТорговый дом "Перекресток"Юлия Лемешева
 
 
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