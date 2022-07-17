https://ria.ru/20220717/animatsiya-1802843735.html

Несносные жены и квартирный вопрос: взрослые темы в российских мультфильмах

Несносные жены и квартирный вопрос: взрослые темы в российских мультфильмах - РИА Новости, 17.07.2022

Несносные жены и квартирный вопрос: взрослые темы в российских мультфильмах

Сегодня исполняется 65 лет Александру Петрову, чей анимационный фильм "Старик и море" получил "Оскар" в 2000-м. Уникальная техника — когда традиционный рисунок... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:05

культура

культура

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 65 лет Александру Петрову, чей анимационный фильм "Старик и море" получил "Оскар" в 2000-м. Уникальная техника — когда традиционный рисунок сочетается с живописью пальцами на стекле — и волшебная, воздушная символика невероятно точно передали настроение повести Эрнеста Хемингуэя. Хотя мультфильмы обычно ассоциируются с чем-то детским и порой наивным, успех Петрова — очередное подтверждение тому, что на языке анимации можно говорить и о сложных, откровенно недетских вещах. Пять самых необычных отечественных работ — в материале РИА Новости.Некоторые из них так и не дошли до широкой аудитории, но затрагивают темы, актуальные и сегодня."Пес в сапогах"Рисованный мюзикл Ефима Гамбурга — вероятно, лучшая (потому что свободная и веселая) экранизация "Трех мушкетеров" Дюма. Беспородный пес мечтает вступить в ряды королевских собак, но это непросто. На пути встают коварные коты Кардинала, а еще ему предстоит выполнить секретную миссию по спасению чести королевы Франции. Однако параллельно с этим главный герой находит верных друзей и настоящую любовь."Пес в сапогах" не лишен здоровой иронии. В нем масса культурных аллюзий, отыгранных в том числе и за счет актеров озвучки. Красавец Арамис служит в королевской своре, но на самом деле мечтает пасти овечек. А чего стоит пес-сыщик, которого главный герой встречает в Англии, — этого сурового добермана озвучил главный Шерлок Холмс российского кинематографа Василий Ливанов."Всем чертям назло"Самые лихие анимационные эксперименты создавали не только на "Союзмультфильме", но и на региональных студиях. Этот кукольный мультфильм сделали на "Пермьтелефильме" в 1981-м, но сценарий писали как будто с современной действительности.Пара молодоженов ищет, где снять хорошую комнату. Чтобы помешать им, Баба-яга решает рассорить мужа и жену и обращается за помощью к двум незадачливым чертям. За этим следует каскад адских ухищрений: тут и использование фотомонтажа, и провокации с переодеванием, и попытка распространения нелепых слухов. Разве что тема буллинга в соцсетях не раскрыта, ведь их тогда не существовало.В финале, что немаловажно, заметную роль в восстановлении справедливости сыграет мусоровоз. До выхода "Однажды в Америке" остается еще целых три года, а между тем завершение лент практически идентичное."Контакт"Добрая история Владимира Тарасова — одного из главных отечественных аниматоров-фантастов: помимо "Контакта", он снял мульфильм "Тир", а также "Перевал" — экранизацию Кира Булычева.Психоделический "Контакт" поражает чистотой и искренностью: в нем рассказывается о том, как прилетевший на Землю инопланетянин встретился с художником, когда тот отправился на природу писать этюды. Человек сперва пугается, но в итоге начинает дружить со странным существом. Объединяет их не что иное, как музыка (мелодии Нино Рота).В рисовке мультфильма читается своеобразный оммаж Джорджу Даннингу, режиссеру "Желтой подводной лодки". Здесь мы видим постоянно меняющего внешность пришельца, а главный герой сделан нарочито похожим на Джона Леннона."Очень синяя борода"Еще одна музыкальная фантазия на семейную тему: союз режиссера Владимира Самсонова и великого композитора Геннадия Гладкова. Это невероятно смешная и до сих пор актуальная история о любви и ревности с элементами детектива и достойным актерским ансамблем: главных героев озвучили Михаил Боярский, Олег Анофриев и Лариса Долина.Концепция этой недетской анимации — криминальное расследование. Сыщик пытается разобраться в мотивах преступлений Синей Бороды. Почему коварный герцог с такой легкостью избавлялся от жен? Что им при этом двигало? А что, если все было не так, как в сказке Шарля Перро? Ответ на вопрос даст сам герцог, а фраза "Прости, любимая, так получилось" приобретет в итоге совсем новое звучание."Потец"Один из самых таинственных и незаслуженно забытых отечественных мультфильмов. "Потец" стал первой и единственной на данный момент экранизацией поэта-авангардиста Александра Введенского. Сам Введенский описывал свою работу как мистерию — а режиссер Александр Федулов и художник Владимир Буркин воплотили ее с потрясающей точностью, буквально следуя всем тонкостям текста.Эта авангардная мистерия никогда официально не выходила в прокат. Ее создали в 1992-м, когда у анимации были весьма не радужные перспективы, — мультфильм пару раз показали по ТВ, после чего он лег на полку. Про него вспомнили спустя 15 лет: энтузиасты выложили оцифрованную картину в Интернет, и у нее началась новая судьба."Потец" — инфернальное зрелище, на первый взгляд полное безысходности и ужаса. Но если присмотреться, обнаруживается космогоническая история о жизни, смерти и природе всего сущего. К этому и стремились обэриуты (члены Объединения реального искусства — ОБЭРИУ), к которым принадлежал Введенский. А значит, "Потец" выполнил свою миссию.

https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, ссср, эрнест хемингуэй, василий ливанов, земля, союзмультфильм, россия