https://ria.ru/20220717/an-12-1803079347.html
На месте крушения украинского Ан-12 в Греции нашли тела двух погибших
На месте крушения украинского Ан-12 в Греции нашли тела двух погибших - РИА Новости, 17.07.2022
На месте крушения украинского Ан-12 в Греции нашли тела двух погибших
В Греции с места авиакатастрофы украинского Ан-12 извлечено тело одного погибшего и найдено тело второго, поиски еще шести членов экипажа продолжаются, сообщил... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:52
2022-07-17T19:52
2022-07-17T19:52
в мире
афины
ан-12
украина
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АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. В Греции с места авиакатастрофы украинского Ан-12 извлечено тело одного погибшего и найдено тело второго, поиски еще шести членов экипажа продолжаются, сообщил в воскресенье вечером Национальный координационный центр операций и кризисного управления.Самолет разбился в субботу вечером недалеко от города Кавала, на место происшествия выехали 15 местных пожарных на семи автомобилях. Затем были отправлены пожарные из спецбригад по борьбе с природными катастрофам (ЕМАК), две специальные машины для сбора опасных материалов, мобильный оперативный центр "Олимп" и группа беспилотных летательных аппаратов, которые уже обнаружили тела погибших, сообщил центр.На месте происшествия был создан периметр безопасности, а зона авиационного происшествия закрыта, учитывая информацию о том, что самолет перевозил 11,5 тонны боеприпасов. Вскоре после этого жители района аварии были проинформированы сообщением по телефону экстренных служб 112 о необходимости закрыть окна и двери в качестве меры предосторожности из-за дыма, вызванного падением самолета и пожаром, и не приближаться к месту аварии, говорится в сообщении."Генштаб национальной обороны перебросил подразделения по разминированию, а затем и команду специальной межведомственной роты радиационной, биологической и химической защиты, которая выехала на место аварии из Афин. Также в район аварии выехала группа инспекторов по охране окружающей среды. Согласно замерам, проведенным на месте аварии, опасных веществ обнаружено не было", - сообщил координационный центр.На данный момент начался второй этап операции с участием обученного персонала греческой армии и 30 пожарных по созданию безопасных проходов и транспортировке тел в зону дезактивации, говорится в сообщении.Одно тело уже извлечено, еще одно обнаружено, в то время как все силы гражданской защиты продолжают поиски оставшихся шести членов экипажа, сообщил центр.Все члены экипажа - украинского происхождения.Содействие оказывают силы греческой армии, местного самоуправления и скорой помощи, а также вертолет Единого координационного центра поисково-спасательных работ, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220717/samolet-1803024488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/aviakatastrofa-1803051974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, ан-12, украина
На месте крушения украинского Ан-12 в Греции нашли тела двух погибших
Греческие пожарные нашли тела двух погибших на месте крушения украинского Ан-12
АФИНЫ, 17 июл - РИА Новости. В Греции с места авиакатастрофы украинского Ан-12 извлечено тело одного погибшего и найдено тело второго, поиски еще шести членов экипажа продолжаются, сообщил в воскресенье вечером Национальный координационный центр операций и кризисного управления.
Самолет разбился в субботу вечером недалеко от города Кавала, на место происшествия выехали 15 местных пожарных на семи автомобилях. Затем были отправлены пожарные из спецбригад по борьбе с природными катастрофам (ЕМАК), две специальные машины для сбора опасных материалов, мобильный оперативный центр "Олимп" и группа беспилотных летательных аппаратов, которые уже обнаружили тела погибших, сообщил центр.
На месте происшествия был создан периметр безопасности, а зона авиационного происшествия закрыта, учитывая информацию о том, что самолет перевозил 11,5 тонны боеприпасов. Вскоре после этого жители района аварии были проинформированы сообщением по телефону экстренных служб 112 о необходимости закрыть окна и двери в качестве меры предосторожности из-за дыма, вызванного падением самолета и пожаром, и не приближаться к месту аварии, говорится в сообщении.
"Генштаб национальной обороны перебросил подразделения по разминированию, а затем и команду специальной межведомственной роты радиационной, биологической и химической защиты, которая выехала на место аварии из Афин
. Также в район аварии выехала группа инспекторов по охране окружающей среды. Согласно замерам, проведенным на месте аварии, опасных веществ обнаружено не было", - сообщил координационный центр.
На данный момент начался второй этап операции с участием обученного персонала греческой армии и 30 пожарных по созданию безопасных проходов и транспортировке тел в зону дезактивации, говорится в сообщении.
Одно тело уже извлечено, еще одно обнаружено, в то время как все силы гражданской защиты продолжают поиски оставшихся шести членов экипажа, сообщил центр.
Все члены экипажа - украинского происхождения.
Содействие оказывают силы греческой армии, местного самоуправления и скорой помощи, а также вертолет Единого координационного центра поисково-спасательных работ, говорится в сообщении.